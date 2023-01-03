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    Şeyma Nur Güner, annesi Dr. Beyhan Güner’in izinden gitti! Anne kız artık aynı hastanede

    Şeyma Nur Güner, annesi Dr. Beyhan Güner’in izinden gitti. Hayalini kurduğu Tıp Fakültesi’ni kazandı, başarıyla bitirdi. Mezuniyet sonrası da annesinin asistanlığını üstlendi. “Evde kızıyım. Hastanede meslektaşı” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Tıpa ’tıp’ başarı

    İstanbul'da yaşayan Beyhan Güner, yıllarca doktor olmak istedi. Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı oldu, 3 çocuk dünyaya getirdi. En büyük kızı 25 yaşındaki Şeyma Nur da çocukluğundan itibaren gittiği hastanelerden çok etkilendi. Annesiyle 9 yaşında yeşil ameliyat kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafa bakarak 'Bir gün ben de doktor olacağım' dedi. Üniversite sınavlarına annesinin yanında hastanede çalıştı ve hayalini kurduğu tıp fakültesine yerleşti. Mezuniyet sonrası da annesinin asistanı olarak göreve geldi. "Biz birlikte nöbette çok ağır vakaları da aldık. Onunla çalıştığım için mutluyum" dedi.



    CARAMBOL
    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük Spor'a transfer edildi. Önceki gece de eğlenmek için Ataşehir'de bir mekana gitti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde aracını kullanan özel şoförü Diagne'yi mekanda bırakıp gitti! Hem aracını hem de özel eşyalarını kaybeden sporcu ekmek fırınından yardım istedi. Ardından polise haber verdi. Ümraniye'de bir eve gittiği belirlenen şoförden şikayetçi olduğu belirtildi.
    DOĞAN SAVAŞ



    KURAL CHARLES
    Kral Charles, 70 yılın ardından muradına erdi. Ancak alışkanlıklarını değiştirmedi. Dün katıldığı etkinlikte giydiği paltosuyla herkese 'tutumlu kralım' mesajı verdi! Çünkü tüvit palto 1980'lerden beri üzerindeydi! Öyle ki paltoyu 1988, 2005, 2010, 2012 yıllarında defalarca giydi. Dün de Kral olmasına rağmen kahverengi paltosundan vazgeçmemesi sosyal medyanın gündemine yerleşti: Kralsın diye mutlusun sanıyorlar!



        'ÖZERKLİK' İSTEDİ
        Kılıçdaroğlu'nun HDP ile aralarını sıkı tutmak için hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak partiye kattığı Nuşirevan Elçi, skandal açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a konuşan Elçi, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece Kürt hakları sorununu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı" dedi. Elçi, Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.



        PEŞİNİ BIRAKMAM
        Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazada avukat Alp Endersoy, Yusuf Aktaş'ın ölümüne neden olmuştu. Geride 11 yaşında kız ve 8 yaşında erkek 2 torununun kaldığını belirten Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, "Araç sürücüsü vurup kaçmış. Avukat da bunu yaparsa... Oğlum bankamatikten para çektikten sonra tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarpmış. Oğlumu öldüren kişiden şikâyetçiyiz. İki çocuğu yetim kaldı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkese örnek olacak bir ceza çekmesini istiyoruz. Hukuki olarak peşini bırakmayacağız. Devletimizden yardım istiyoruz. Bu canavar başka canları da almasın" dedi. Baba Mehmet Aktaş, kaza sırasında Alp Endersoy ile başka bir araç sürücüsünün yarış yaptıklarını öne sürdü.



        'BİLL' BAKALIM KAÇ KİŞİ ÖLECEK!
        Tarih Ekim 2019. Bill Gates, o zaman ayrılmadığı eşi Melinda Gates, bir grup iş insanı, politikacı ve halk sağlığı lideri ile New York'ta buluştu. Coronavirüs'ün küresel salgınla milyonlarca kişiyi öldüreceğinin altını çizen Bill Gates'in bu toplantısı 2 ay sonra gerçek oldu. Tarih 23 Ekim 2022. Bill Gates, Melinda Gates, işadamları, sağlık bakanlarıyla Brüksel'de bir küresel salgın toplantısı yaptı. SEERS: Şiddetli-Epidemik- Enterovirüs-Solunum-Sendromu. 2025'te yaşanacak pandemi de milyonlarca kişi ölecek. İlk etapta 20 milyon kişi. Özellikle gençleri etkileyecek bu virüs kısırlığa yol açacak.



            80 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 80 milyon 866 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 276 bin 565'er, 4 bilenler 2 bin 74'er, 3 bilenler 133'er, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 276 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 276 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 363'er, 8 bilenler 198'er, 7 bilenler 42'şer, 6 bilenler 7'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            BAŞARIYA ENGEL YOK
            Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Nuray Göncü, lise öğrencisiyken 15 yaşında mankenliğe başladı. Güzelliğiyle kısa sürede podyumların en çok aranan mankenleri arasına giren Göncü, 1998'de 21 yaşındayken gittiği kuzeninin düğünde, ahşap balkonun kalabalıktan çökmesi sonucu beton zemine düştü. 13 ay hastanede kalan Göncü, bir daha ayağa kalkamadı. Omurgası zedelenen ve felç olan Göncü, tekerlekli sandalyede mahkum kaldı. Podyumlara zorunlu olarak veda etse de yaşama sevincini kaybetmeyen Göncü, engelli sporcuların oynadığı bir basketbol maçını izlemeye gitti. Maç sırasında, sporculardan birinin tekerlekli sandalyeden düşüp yaralanmasına rağmen mücadeleyi bırakmamasından çok etkilenen Göncü, Antalya Engelliler Spor Kulübü'nde tam 5 yıl basketbol oynadı. Milli takıma kadar yükselen Göncü, daha sonra bir nakliye şirketi kurdu. Kazayı hep kaderi olarak gördüğünü söyleyen Göncü, "Hiçbir zaman hayata küsmedim. Başta ABD ve İngiliz televizyonları hayatımı haber yaptı. Şehirlerarası ve uluslar arası nakliyat işi yapıyorum. Türkiye'nin en önemli işkadınlarından moral desteği aldım" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK



                SÜPER YOL!
                Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 2007 yılında 'test amaçlı' olarak döşenen 'bor'lu asfalt yol, en küçük bir aşınma göstermedi. Aynı güzergahta 15 yılda 3 kez asfalt çalışması yapılırken, test amaçlı döşenen 'bor'lu yolda çalışma yapılmasına gerek görülmedi Başkan Güler, "Türkiye'de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007'de yapmıştık. 15 yıl geçti. Bu yolda en ufak bir aşınma yok. Asfalt tamamen dışa bağımlı bir hidrokarbon ürünü. Halbuki çimento ve bor bizim taşımızdan toprağımızdan yapılıyor. Dışa bağımlılığı yok" dedi.



                BRAVO FATMA HOCA
                Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokuluna 5 yıl önce atanan matematik öğretmeni Fatma Akdemir örnek bir başarıya imza attı. Akdemir, derste uyguladığı yöntemlerle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Matematiği, oyunlar, etkinlik ve şarkılar ile harmanlamayarak çocuklara sevdiren Akdemir, başarılarını da arttırdı. Sekvan KÜDEN

                Sİ'PARA'Ş
                Magazin ve sosyetenin ünlü isimleri, yeni yıl partilerini evlerine taşıdı. Bunun için lüks mekanlar ve catering firmalarıyla anlaştı. İçkisiz kişi başı menü 2 bin lirayı aştı. 6 bin TL'lik menüde ise ana yemek, ıstakoz, ara sıcak, mezeler ve tatlılar yer aldı.

                KAN KARDEŞ
                Aydın'da üniversiteli Gülçin Uçan, eski sevgilisi yüzünden ağabeyi Onur ile tartıştı. Bıçağı kalbine sapladı. Ağır yaralanan talihsiz genç kurtarılamadı. 21 yaşında ağabey katili olan genç kız ise tutuklandı.

                YILLIK KAYIP 35 TRİLYON $
                2022 yılı küresel piyasalar için "tarihin en kötüsü" olarak kayıtlara geçti. Borsa ve kripto para dünyasındaki kayıp, 35 trilyon dolara yükseldi!

                GÖREVİMİZ TEHLİKELİ!
                Görevimiz Tehlike, Bourne'un Mirası filmlerinin yıldızı Amerikalı oyuncu Jeremy Renner, kar kürerken geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kuzey Nevada'daki dağ evinde yılbaşı gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme aracını 51 yaşındaki aktörün yakınları da hastaneye koştu. Doktorlar, Renner'in kar küreme aracının altında kaldığını ve birçok yerinde kırıklar oluştuğunu söyledi. Renner'in 48 saat uyutulacağına dikkat çekildi.

                BOZDAĞ DA ZEHİRLENDİ
                Bursa'da 15 kişilik aile akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı. Zehirlenenler arasında Bursa'da yaşayan akrabalarını ziyarete giden ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi. MUHARREM DOĞANTEZ

                DİREKSİYONDA                 KALP KRİZİ
                Pendik D-100 Karayolu'nda kamyonetiyle seyir halinde olan kargo şoförü Fahrettin Kocaer (52) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. GPRS üzerinden Kocaer'in aracının uzun süre sabit şekilde kaldığını gören şirket yetkilileri aracı kontrol etmeye gittiğinde 2 çocuk babası adamın öldüğünü öğrendi. Mustafa BAKIRHAN

                HER SATIRI VAHŞET
                Manisa'da, 38 yılda 3 eşini öldüren 5 çocuk babası N.A'ın son işlediği cinayetin detaylarına TAKVİM ulaştı. İki yıl önce cezaevinden çıkan N.A, sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterip, lüks hayat fotoğrafları ve videolar paylaşmaya, hazırladığı mangal partilerinde yalnız yaşadığını ve eş aradığını anlatmaya başladı. Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren N.A, birçoğuna tacizde bulundu. Kimisini ise evlilik vaadiyle kandırdı. Tacize uğrayanlar, korkudan polise gidemedi. Günün büyük bir bölümünü sosyal medyada geçiren ve birkaç hesap açan N.A, Mercedes marka otomobilinin önünde çektiği videolarla, "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanında duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" diyerek eş aradı. Yine sosyal medyadan tanıştığı M.M ile de bir ay önce birlikte yaşamaya başladı. Ancak, M.M ile sürekli internette olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Talihsiz kadın evine geri dönmek isteyince de boğarak öldürdü. Cesedi tek başına taşıyamayacağını düşünen N.A, ütüyle yakarak öldürdüğü ikinci eşi F.A'dan olan kızı A.S.'yi arayıp hasta olduğunu söyleyerek eve çağırdı. Eve gelen kızına yaşananları anlatan N.A, kızını öldürmekle tehdit ederek yardım etmesini istedi. Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan N.A ve A.S. üzerini toprakla örttü. Daha sonra evine giden A.S. olaydan bir kaç saat sonra karakola giderek yaşananları itiraf etti. N.A'nın 1984'te öldürdüğü ilk eşi E.A'dan olan oğlu R. A., TAKVİM'e konuştu. "Annemi ben çok küçükken öldürmüş. 3. eşini öldürdüğünü haberlerden öğrendim. N.A benim babam değil. Ben öksüz yetim bir çocuğum" dedi. Bu olayların içine pek girmek istemiyorum" dedi.
                Ceyhan TORLAK- Ümit Erkan

                KAZA DEĞİL KATLİAM: 6 ÖLÜ
                Mardin Ömerli'de dün sabah Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı servis, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24),

                ARKADAŞ İNFAZI
                Muğla Menteşe'de Erkut Kocaibrahimoğlu ile ev arkadaşı Gıyasettin G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gıyaseddin G., bıçakla Kocaibrahimoğlu ağır yaraladı. Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gıyaseddin G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hayrettin ŞAŞMAZ

                AĞLATTI!
                Trabzon'da, avlanmak için Akçaabat limanından denize açılan balıkçı Şevki Markal (48) açıkta ağ atmaya başladı. Bu sırada attığı ağ bacağına takılan Markal denize düştü. Ağdan kurtulamayan Markal, boğuldu. Geri dönmeyen Markal'a telefonla da ulaşamayan arkadaşları, tekneleriyle denize açıldı. Markal'ın teknesini açıklarda boş olarak bulundu.

                HAYRİT BİR ŞEY
                Konya'daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine yerleşti. 24 Kasım'da yayınlanan görüntülerde barınakta görevli 2 çalışanın köpeklere kürekle vurduğu anlar, tüyler ürpertti! Tutuklanan ve haklarında 6 yıla kadar hapis istenen sağlık teknisyeni M.B ile hayvanı sürükleyerek götüren S.Ç, dün hakim karşısına getirildi. Savunma yapan M.B, "Olaydan önce 2 arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim" dedi. S.Ç ise pişmanım diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, ikilinin tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak'a ertelendi.

                DEHŞET EVİ
                Hayvanlara yönelik şiddetin sonu gelmedi. İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntüler de kan donduran cinstendi! Çinli R.H., evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Gözaltına alınan R.H., adliyeye sevk edildi.

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                Haberler Yaşam Şeyma Nur Güner, annesi Dr. Beyhan Güner’in izinden gitti! Anne kız artık aynı hastanede
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