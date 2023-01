Şeyma Nur Güner, annesi Dr. Beyhan Güner’in izinden gitti! Anne kız artık aynı hastanede

BRAVO FATMA HOCA

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokuluna 5 yıl önce atanan matematik öğretmeni Fatma Akdemir örnek bir başarıya imza attı. Akdemir, derste uyguladığı yöntemlerle çocukları hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Matematiği, oyunlar, etkinlik ve şarkılar ile harmanlamayarak çocuklara sevdiren Akdemir, başarılarını da arttırdı. Sekvan KÜDEN



Sİ'PARA'Ş

Magazin ve sosyetenin ünlü isimleri, yeni yıl partilerini evlerine taşıdı. Bunun için lüks mekanlar ve catering firmalarıyla anlaştı. İçkisiz kişi başı menü 2 bin lirayı aştı. 6 bin TL'lik menüde ise ana yemek, ıstakoz, ara sıcak, mezeler ve tatlılar yer aldı.



KAN KARDEŞ

Aydın'da üniversiteli Gülçin Uçan, eski sevgilisi yüzünden ağabeyi Onur ile tartıştı. Bıçağı kalbine sapladı. Ağır yaralanan talihsiz genç kurtarılamadı. 21 yaşında ağabey katili olan genç kız ise tutuklandı.



YILLIK KAYIP 35 TRİLYON $

2022 yılı küresel piyasalar için "tarihin en kötüsü" olarak kayıtlara geçti. Borsa ve kripto para dünyasındaki kayıp, 35 trilyon dolara yükseldi!



GÖREVİMİZ TEHLİKELİ!

Görevimiz Tehlike, Bourne'un Mirası filmlerinin yıldızı Amerikalı oyuncu Jeremy Renner, kar kürerken geçirdiği kazada ağır yaralandı. Kuzey Nevada'daki dağ evinde yılbaşı gecesi yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme aracını 51 yaşındaki aktörün yakınları da hastaneye koştu. Doktorlar, Renner'in kar küreme aracının altında kaldığını ve birçok yerinde kırıklar oluştuğunu söyledi. Renner'in 48 saat uyutulacağına dikkat çekildi.



BOZDAĞ DA ZEHİRLENDİ

Bursa'da 15 kişilik aile akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı. Zehirlenenler arasında Bursa'da yaşayan akrabalarını ziyarete giden ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi. MUHARREM DOĞANTEZ



DİREKSİYONDA KALP KRİZİ

Pendik D-100 Karayolu'nda kamyonetiyle seyir halinde olan kargo şoförü Fahrettin Kocaer (52) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. GPRS üzerinden Kocaer'in aracının uzun süre sabit şekilde kaldığını gören şirket yetkilileri aracı kontrol etmeye gittiğinde 2 çocuk babası adamın öldüğünü öğrendi. Mustafa BAKIRHAN



HER SATIRI VAHŞET

Manisa'da, 38 yılda 3 eşini öldüren 5 çocuk babası N.A'ın son işlediği cinayetin detaylarına TAKVİM ulaştı. İki yıl önce cezaevinden çıkan N.A, sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterip, lüks hayat fotoğrafları ve videolar paylaşmaya, hazırladığı mangal partilerinde yalnız yaşadığını ve eş aradığını anlatmaya başladı. Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren N.A, birçoğuna tacizde bulundu. Kimisini ise evlilik vaadiyle kandırdı. Tacize uğrayanlar, korkudan polise gidemedi. Günün büyük bir bölümünü sosyal medyada geçiren ve birkaç hesap açan N.A, Mercedes marka otomobilinin önünde çektiği videolarla, "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanında duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" diyerek eş aradı. Yine sosyal medyadan tanıştığı M.M ile de bir ay önce birlikte yaşamaya başladı. Ancak, M.M ile sürekli internette olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Talihsiz kadın evine geri dönmek isteyince de boğarak öldürdü. Cesedi tek başına taşıyamayacağını düşünen N.A, ütüyle yakarak öldürdüğü ikinci eşi F.A'dan olan kızı A.S.'yi arayıp hasta olduğunu söyleyerek eve çağırdı. Eve gelen kızına yaşananları anlatan N.A, kızını öldürmekle tehdit ederek yardım etmesini istedi. Cesedi seyyar bağ direği aracıyla metruk eve taşıyan N.A ve A.S. üzerini toprakla örttü. Daha sonra evine giden A.S. olaydan bir kaç saat sonra karakola giderek yaşananları itiraf etti. N.A'nın 1984'te öldürdüğü ilk eşi E.A'dan olan oğlu R. A., TAKVİM'e konuştu. "Annemi ben çok küçükken öldürmüş. 3. eşini öldürdüğünü haberlerden öğrendim. N.A benim babam değil. Ben öksüz yetim bir çocuğum" dedi. Bu olayların içine pek girmek istemiyorum" dedi.

Ceyhan TORLAK- Ümit Erkan



KAZA DEĞİL KATLİAM: 6 ÖLÜ

Mardin Ömerli'de dün sabah Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı servis, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24),



ARKADAŞ İNFAZI

Muğla Menteşe'de Erkut Kocaibrahimoğlu ile ev arkadaşı Gıyasettin G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gıyaseddin G., bıçakla Kocaibrahimoğlu ağır yaraladı. Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gıyaseddin G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hayrettin ŞAŞMAZ



AĞLATTI!

Trabzon'da, avlanmak için Akçaabat limanından denize açılan balıkçı Şevki Markal (48) açıkta ağ atmaya başladı. Bu sırada attığı ağ bacağına takılan Markal denize düştü. Ağdan kurtulamayan Markal, boğuldu. Geri dönmeyen Markal'a telefonla da ulaşamayan arkadaşları, tekneleriyle denize açıldı. Markal'ın teknesini açıklarda boş olarak bulundu.



HAYRİT BİR ŞEY

Konya'daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan vahşet Türkiye'nin gündemine yerleşti. 24 Kasım'da yayınlanan görüntülerde barınakta görevli 2 çalışanın köpeklere kürekle vurduğu anlar, tüyler ürpertti! Tutuklanan ve haklarında 6 yıla kadar hapis istenen sağlık teknisyeni M.B ile hayvanı sürükleyerek götüren S.Ç, dün hakim karşısına getirildi. Savunma yapan M.B, "Olaydan önce 2 arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim" dedi. S.Ç ise pişmanım diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, ikilinin tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak'a ertelendi.



DEHŞET EVİ

Hayvanlara yönelik şiddetin sonu gelmedi. İstanbul Esenyurt'ta çekilen görüntüler de kan donduran cinstendi! Çinli R.H., evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Gözaltına alınan R.H., adliyeye sevk edildi.

