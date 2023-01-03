Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. ayın kazananları belli oldu! BMW 118i Sport Line, Apple iPhone 13 128 GB, Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. ayın kazananları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 26.04.2022 tarihli tarihli izni ile yapılan kampanya katılımcılar BMW 118i Sport Line, Apple iPhone 13 128 GB, Xiaomi Mi Scooter Pro 2, Apple Airpods 2 . Nesil,5.000 TL değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte Nescafe 3ü1 Arada Ulusal Promosyonunda 2. ayın kazanan asil ve yedek talihlileri...
03.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:59