Bursa’da sis faciası! 9 araç birbirine girdi yaralılar var

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.