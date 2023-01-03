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    • Yaşam
    • 03.01.2023 13:08
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    • 03.01.2023 13:10
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    Bursa'da sis faciası! 9 araç birbirine girdi yaralılar var

    Son dakika haberi | Sabah saatlerinden bu yana sisin etkili olduğu Bursa'da görüş mesafesinin azalması nedeniyle İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

    Bursa’da sis faciası! 9 araç birbirine girdi yaralılar var

    Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

    Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda oluşan aksama ekiplerin tedbirleriyle kontrollü olarak sağlandı.
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