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    • Yaşam
    • 03.01.2023 13:22
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    • 03.01.2023 13:24
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    Karmaşık ilişki: Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

    Kocaeli'de sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karışan 17 yaşındaki genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    Kim kime dum duma!

    Kocaeli'de, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

    Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (25) ile eski sevgilisi D.K. (17) parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. (20) gelmiş ve taraflar arasında kavga çıktı.

    GENÇ KIZ BIÇAK KULLANDI
    Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçakladı. Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da (23) tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı.

    Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. (17), Y.A. (20), Ş.K. (23) ve şahısların arkadaşı C.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        KIZIN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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