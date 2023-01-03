Karmaşık ilişki: Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'de, sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçaklayan 17 yaşındaki genç kız ve olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Bekirdere Mahallesi'ndeki Sefa Uzun Türk Parkı'nda 30 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (25) ile eski sevgilisi D.K. (17) parkta konuştuğu sırada, yanlarına genç kızın sevgilisi Y.A. (20) gelmiş ve taraflar arasında kavga çıktı.
GENÇ KIZ BIÇAK KULLANDI
Eski erkek arkadaşı Ş.Y.'nin, sevgilisi Y.A.'yı dövdüğünü gören D.K. isimli genç kız öfkelenerek, Ş.Y.'yi bıçakladı. Y.A.'nin arkadaşı Ş.K.'da (23) tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı.
Yaralanan Ş.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri, Ş.Y.'nin yaralanmasına ilişkin D.K. (17), Y.A. (20), Ş.K. (23) ve şahısların arkadaşı C.S.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.