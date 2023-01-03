Karmaşık ilişki: Evli genç kız sevgilisini döven eski erkek arkadaşını bıçakladı

KIZIN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eski sevgilisini bıçaklayan D.K. isimli genç kızın evli ve eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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