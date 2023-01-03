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    • Yaşam
    • 03.01.2023 12:05
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    • 03.01.2023 12:05
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    Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Son dakika haberine göre Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü yan yattı. Kaza nedeniyle araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

    Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya gelen 34 DT 5502 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

    Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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