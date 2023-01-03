Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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