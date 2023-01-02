Ünlü jinekolog kabusu yaşadı! Ailesini savcılığa şikayet etti, eski eşinin yanına sığındı

Karara itiraz eden Algül A.'nın ailesi, kızlarına asıl baskıyı eski damatlarının uyguladığını iddia ederek itiraz dilekçesinde, "Cihangir Y., kızımızı tehdit ediyor, söz hakkı tanımıyor. Kızımızın bizimle görüşmesini yasaklıyordu, diplomalarını saklıyordu ve evde kilitli tutuyordu. Nisan 2022'de ayrıldılar. Düğünde takılan takıları, çocuğun nafakasını ödemedi. Kızımız baskı altında bu talepte bulunmuştur. Nerede olduklarını bilmiyoruz, can güvenliklerinden endişeliyiz" diye konuştu.

Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Algül A.'nın annesi ve babasının itirazını reddetti.