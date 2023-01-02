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    • Yaşam
    • 02.01.2023 08:30
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    • 02.01.2023 08:37
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    Osmaniye'de ormanlık alanda yangın

    Osmaniye'de dün ormanlık bölgede çıkan yangın gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başladı.

    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı. Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyü, Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler yangın çıkan ormanlık alana gelerek yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüse de gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

    Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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    Haberler Yaşam Osmaniye'de ormanlık alanda yangın
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