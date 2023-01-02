72 yaşındaki kanser hastası kadını bayıltana kadar dövüp, para ve altınlarını aldı!

Bir mobilya dükkanında işçi olarak çalışan Kölge'nin, olay yerine iş arkadaşı Oğuzhan T.'nin (23) kullandığı otomobille geldiği tespit edildi. Daha sonra harekete geçen polis, şüphelileri D-400 yolundaki iş yerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

BELKİ 20 DAKİKA BENİ DÖVDÜ

Dehşet anlarını anlatan Lütfiye Atbeyen, "Banyodayken 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, yüzü maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika beni dövdü. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp, bayılınca altınlarımı ve paramı çalıp, gitmiş. Onlar benim kefen paramdı" diye konuştu.