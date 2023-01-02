72 yaşındaki kanser hastası kadını bayıltana kadar dövüp, para ve altınlarını aldı!

Adana'da tek başına yaşayan kanser hastası yaşlı kadının evine girip onu dakikalarca dövdükten sonra parasını ve altınlarını gasp edip kaçan şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
CERRAHİ MASKE TAKTI
Seyhan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve meme kanseri tedavisi gören Lütfiye Atbeyen, 25 Aralık günü saat 15.00 sıralarında banyoya girdi. Bu sırada eve gelen şüpheli, kapıyı çaldı ancak Atbeyen açmadı. Banyodan çıkıp, üzerini giyinen Atbeyen, kapıyı açtığında yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kişiyle karşılaştı. Şüpheli, bağırmaması için kadının ağzını eliyle kapatıp, içeri sürükledi.
DAKİKALARCA DARBETTİ
Atbeyen'i dakikalarca darbeden şüpheli, kadının baygınlık geçirmesiyle yatak odasına gitti. Şüpheli, dolabın içindeki 4 bin TL, 6 çeyrek ile 1 tam altın ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Bu anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Bir süre sonra kendine gelen Lütfiye Atbeyen, komşularından yardım sitedi. Yüzü kanlar içinde kalan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, Habip Kölge olduğunu belirledi.