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    • Yaşam
    • 02.01.2023 07:17
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    • 02.01.2023 09:46
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    Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı

    Son dakika haberi! Yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğe açıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çanakkale Boğazı ulaşıma yeniden açıldı!

    Yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğe açıldı.

    Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı!

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'nda trafik normale döndü.

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    Haberler Yaşam Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı
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