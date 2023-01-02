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    Minik Hızır Ali, Türk hekimlerin zamanında müdahalesiyle sağlığına tekrar kavuştu

    Hızır Ali, aort damarı dar ve kısa dünyaya geldi. Daha 2 günlükken ameliyat edildi. Türk hekimlerinin zamanında müdahalesiyle iyileşti. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hızır acil

    Kalp hastalığıyla dünyaya gelen bebek, ameliyatla iyileşti. Manisa'da Tayfun ve Ceylan Kahya çiftinin oğulları Hızır Ali, 14 Aralık'ta dünyaya geldi. Ana aort damarının normalinden dar ve kısa olduğu belirlendi. Hemen yoğun bakıma alındı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan yeni aort damarıyla iyileşti. Anne Ceylan Kahya, "Evladımızın dünyaya gelmesine doyasıya sevinemeden rahatsızlığını öğrenip hemen buraya sevk edildik. Yapılan başarılı ameliyatla bebeğim sağlığına kavuştu. Yeni yıl bize yeni bir hayat verdi. Çok mutluyuz. Her türlü risk vardı ama doktorumuz ve ekibi sağ olsun bize dünyaları verdiler" dedi. TOLGA YANIK



    DEMİR YUMRUK
    Antalya'da yaşayan Songül Yıldız, Özgecan Aslan cinayetinden etkilendi. Kendisini koruması için kızı Ayşegül Ecrin'i (13) muay thai sporuna yönlendirdi. Başarıdan başarıya koşan Ayşegül, Türkiye Şampiyonası'nda 2'nciliği, Avrupa Şampiyonası'nda ise 1'inciliği göğüsledi! "Sadece yalnızken kendimi savunabileyim diye başladım. Çıktığım ilk karşılaşmayı kazandım. Hedefim daha çok altın madalya" dedi.



    MONEYSA!
    Yıllar sonra ATM'ye kavuşan mahalleli, davullu zurnalı kutlama yaptı. Şaşkına çeviren haberin adresi Manisa'ydı. Yunusemre İlçesi'ne bağlı 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne yıllar sonra ATM kurulması karar aldı. Bölge halkı, ATM'nin açılışını yapıp davul zurna eşliğinde göbek attı! Muhtar Siyami Alak, "Düğün olmuş gibi sevindik" ifadesini kullandı.



        47 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 47 milyon 624 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 915'er, 4 bilenler 691'er, 3 bilenler 36'şar, 2 bilenler 4'er lira alacak.



        3.6 MİLYON DEVRE
        5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 601 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 868'er, 4+1 bilenler 421'er, 4 bilenler 37'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



        'EŞ'SİZ VAHŞET!
        Tüyler ürperten cinayetler zinciri Manisa'da yaşandı. 65 yaşındaki Necati A, 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 60 yaşındaki Mutlu M.'nin başına sert bir cisimle vurarak darp etti. Kanlar içinde kalan kadın, hayatını kaybetti. Ardından ise cesedi, el arabasıyla İstasyon Mahallesi'ndeki bir binanın girişine gömdü. Bu anları gören vatandaşlar, polis ekipleri haber verdi. Aramalarda cesedi bulan ekipler, katili yakaladı. Gözaltına alınan Necati A. tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen A'nın, akşam evine gittiğinde Mutlu M.'yi ölü bulduğunu, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği belirlendi. Necati A'nın ayrıca 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanığın, 2 yıl önce Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği belirlendi. Cani, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini söyledi.



            AYAK SKANDALI
            İstanbul Fatih'de sol ayak ağrısıyla hastaneye giden Murat O.'ya (25) ayak bileğinde doku bozukluğu teşhisi kondu. 26 Eylül günü hastaneye yattı. Ortopedi doktoru Murat E, tarafından ameliyata alınan Murat O, çıktıktan sonra hasarlı olan sol ayak bileği yerine sağ ayak bileğinden ameliyat edildiğini anladı. Doktor, sağ ayağının da ameliyat edilmesi gerektiği için bu ayağını ameliyat ettiğini anlattı. DİLEK YAMAN DEMİR



            SON GÖREV!
            Muğla'da 29 yaşındaki Komiser Ekrem Uyar'ın içinde bulunduğu hizmet aracı, önceki gün kaza yaptı. Kanlar içinde kalan Uyar, kurtarılamadı. Görev başında şehit olan Uyar'ın naaşı memleketi Aydın Çine'ye getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

            SAVCIDAN KARA HABER
            Amasya Gümüşhacıköy'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a (30) ulaşamayan arkadaşı, acil sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının Merzifon'daki evine gitti. Ekipler, hareketsiz halde bulduğu Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerde savcının hastalıklarından dolayı geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiği tespit edildi. Cenaze, ikindi namazından sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.

            YILBAŞI CİNAYETİ
            Konya'da yılbaşı akşamı Abdullah Atlı (23) arabaya bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olaya karıştığı tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Alpaslan Arabacı'nın evliliğinin bitmesi ve eşi ile aralarının açılmasından Atlı'yı sorumlu tuttuğu, bu nedenle kin beslediği anlaşıldı. TOLGA YANIK

            'MİSS' GİBİ VURGUN!
            Lübnanlı Maria Kammoun, 2019 Arap Dünyası 2. güzeli seçilip tacı taktı. İstanbul'da yatırım uzmanlığı yapmaya başladı. Bu sırada İsrailli Wael T. (52) ile tanıştı. İş adamını evlilik vaadiyle kandırdı. 1.2 milyon TL'sini aldı. Kayıplara karıştı. (DENİZ YUSUFOĞLU)

            ÇOK             ACI
            Sakarya'da başıboş köpek Enes Köse'nin (13) ayakkabısını çaldı. Küçük çocuk bisikletiyle kovaladı. Ancak freni tutmayınca duvara çarptı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

            REKORTMEN İSİMLER
            Geçen yıl en çok tercih edilen isimler belli oldu. Kız bebeklere Zeynep, erkeklere ise Alparslan adı konuldu.

            RUH ARTIK!
            Ordu'da sahte psikolog E.E. yakalandı. Soruşturma açıldı. Kaymakamlığı bile ziyaret ettiği ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı.

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            Haberler Yaşam Minik Hızır Ali, Türk hekimlerin zamanında müdahalesiyle sağlığına tekrar kavuştu
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