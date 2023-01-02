Minik Hızır Ali, Türk hekimlerin zamanında müdahalesiyle sağlığına tekrar kavuştu





SON GÖREV!

Muğla'da 29 yaşındaki Komiser Ekrem Uyar'ın içinde bulunduğu hizmet aracı, önceki gün kaza yaptı. Kanlar içinde kalan Uyar, kurtarılamadı. Görev başında şehit olan Uyar'ın naaşı memleketi Aydın Çine'ye getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



SAVCIDAN KARA HABER

Amasya Gümüşhacıköy'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a (30) ulaşamayan arkadaşı, acil sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının Merzifon'daki evine gitti. Ekipler, hareketsiz halde bulduğu Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerde savcının hastalıklarından dolayı geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiği tespit edildi. Cenaze, ikindi namazından sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.



YILBAŞI CİNAYETİ

Konya'da yılbaşı akşamı Abdullah Atlı (23) arabaya bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olaya karıştığı tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Alpaslan Arabacı'nın evliliğinin bitmesi ve eşi ile aralarının açılmasından Atlı'yı sorumlu tuttuğu, bu nedenle kin beslediği anlaşıldı. TOLGA YANIK



'MİSS' GİBİ VURGUN!

Lübnanlı Maria Kammoun, 2019 Arap Dünyası 2. güzeli seçilip tacı taktı. İstanbul'da yatırım uzmanlığı yapmaya başladı. Bu sırada İsrailli Wael T. (52) ile tanıştı. İş adamını evlilik vaadiyle kandırdı. 1.2 milyon TL'sini aldı. Kayıplara karıştı. (DENİZ YUSUFOĞLU)



ÇOK ACI

Sakarya'da başıboş köpek Enes Köse'nin (13) ayakkabısını çaldı. Küçük çocuk bisikletiyle kovaladı. Ancak freni tutmayınca duvara çarptı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.



REKORTMEN İSİMLER

Geçen yıl en çok tercih edilen isimler belli oldu. Kız bebeklere Zeynep, erkeklere ise Alparslan adı konuldu.



RUH ARTIK!

Ordu'da sahte psikolog E.E. yakalandı. Soruşturma açıldı. Kaymakamlığı bile ziyaret ettiği ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı.

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