Minik Hızır Ali, Türk hekimlerin zamanında müdahalesiyle sağlığına tekrar kavuştu

Kalp hastalığıyla dünyaya gelen bebek, ameliyatla iyileşti. Manisa'da Tayfun ve Ceylan Kahya çiftinin oğulları Hızır Ali, 14 Aralık'ta dünyaya geldi. Ana aort damarının normalinden dar ve kısa olduğu belirlendi. Hemen yoğun bakıma alındı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından yapılan yeni aort damarıyla iyileşti. Anne Ceylan Kahya, "Evladımızın dünyaya gelmesine doyasıya sevinemeden rahatsızlığını öğrenip hemen buraya sevk edildik. Yapılan başarılı ameliyatla bebeğim sağlığına kavuştu. Yeni yıl bize yeni bir hayat verdi. Çok mutluyuz. Her türlü risk vardı ama doktorumuz ve ekibi sağ olsun bize dünyaları verdiler" dedi. TOLGA YANIK
DEMİR YUMRUK
Antalya'da yaşayan Songül Yıldız, Özgecan Aslan cinayetinden etkilendi. Kendisini koruması için kızı Ayşegül Ecrin'i (13) muay thai sporuna yönlendirdi. Başarıdan başarıya koşan Ayşegül, Türkiye Şampiyonası'nda 2'nciliği, Avrupa Şampiyonası'nda ise 1'inciliği göğüsledi! "Sadece yalnızken kendimi savunabileyim diye başladım. Çıktığım ilk karşılaşmayı kazandım. Hedefim daha çok altın madalya" dedi.
MONEYSA!
Yıllar sonra ATM'ye kavuşan mahalleli, davullu zurnalı kutlama yaptı. Şaşkına çeviren haberin adresi Manisa'ydı. Yunusemre İlçesi'ne bağlı 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne yıllar sonra ATM kurulması karar aldı. Bölge halkı, ATM'nin açılışını yapıp davul zurna eşliğinde göbek attı! Muhtar Siyami Alak, "Düğün olmuş gibi sevindik" ifadesini kullandı.