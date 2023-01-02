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    Yeni yıl yeni mutlulukları beraberinde getirdi! 2023'ün ilk dakikalarında 100'den fazla bebek dünyaya geldi

    Yeni yıl, yeni mutluluklar getirdi. Türkiye’de 2023’ün ilk dakikalarında 100’den fazla bebek dünyaya geldi. Evlatlarını sağlıkla kucaklayan aileler, “Yıl bizim için harika başladı” dedi.

    Hoş geldin bebek

    2022, acısıyla tatlısıyla sona erdi. Herkes, 2023'ten huzur ve sağlık diledi. Yeni yılın ilk saatlerinde doğan bebekler ise ailelerine tarifsiz bir mutluluk getirdi. 2023'ün ilk bebeklerinden Sümeyye Nur, normal doğumla 00.02'de 3 kilo 650 gram dünyaya geldi. Yasemin ve Özgür Ata çifti, çok mutlu olduklarını söyledi. Malatya'nın ilk bebekleri ise Murat ve Ayşe isimli ikizlerdi. Bebeklere, doğumu gerçekleştiren doktor ve ebenin ismi verildi. 31 yaşındaki anne Özlem Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim" dedi.
    İzmir'in ilk bebeği Süleyman- Zeliha Karaca çiftinin oğulları 'Aras Bulut' oldu. Aras Bulut, saat 00.01'de doğdu.



    Ankara'nın ilk bebeği 3 kilo 600 gram dünyaya gelen Yağız Alp'ti. Anne Kübra Keskin 'Çok mutluyum' dedi.



    Adana'da Onur- Sevinç Gölbaşı çiftinin oğulları Toprak, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Anne Gölbaşı, "Yeni yılın ilk hediyesi oğlum oldu" dedi.



        İstanbul'da yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aileyi ziyaret etti.



        Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Ahlas ve Siraç sağlıkla dünyaya geldi.



        DÜNYA REKORU
        Avustralya'da yaşayan Sabharwal Ailesi tarihe geçti. Kiran Sabharwal 2023'ün ilk dakikalarında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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        Haberler Yaşam Yeni yıl yeni mutlulukları beraberinde getirdi! 2023'ün ilk dakikalarında 100'den fazla bebek dünyaya geldi
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