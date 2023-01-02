Yeni yıl yeni mutlulukları beraberinde getirdi! 2023'ün ilk dakikalarında 100'den fazla bebek dünyaya geldi

2022, acısıyla tatlısıyla sona erdi. Herkes, 2023'ten huzur ve sağlık diledi. Yeni yılın ilk saatlerinde doğan bebekler ise ailelerine tarifsiz bir mutluluk getirdi. 2023'ün ilk bebeklerinden Sümeyye Nur, normal doğumla 00.02'de 3 kilo 650 gram dünyaya geldi. Yasemin ve Özgür Ata çifti, çok mutlu olduklarını söyledi. Malatya'nın ilk bebekleri ise Murat ve Ayşe isimli ikizlerdi. Bebeklere, doğumu gerçekleştiren doktor ve ebenin ismi verildi. 31 yaşındaki anne Özlem Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim" dedi.

İzmir'in ilk bebeği Süleyman- Zeliha Karaca çiftinin oğulları 'Aras Bulut' oldu. Aras Bulut, saat 00.01'de doğdu.