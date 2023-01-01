Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi





SOSYAL MEDYA FENOMENİ BURAK BOZDAĞ'IN DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi.