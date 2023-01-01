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    • Yaşam
    • 02.01.2023 05:29
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    • 02.01.2023 05:29
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    Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

    Bursa’da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan dolayı zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA
    Mantar faciası!

    Bursa'da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



    Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi. Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.



    SOSYAL MEDYA FENOMENİ BURAK BOZDAĞ'IN DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi.



        Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi
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