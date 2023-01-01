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    • Yaşam
    • 01.01.2023 09:54
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    • 01.01.2023 09:57
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    Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango 3.000 TL, 5.000 TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO SON 3,4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

    Milli Piyango son 3,4,5 rakamı bilenlere verilen tutarlarda belli oldu. Son 3 rakamına göre 800 TL, Son 4 rakamına göre 2.000 TL ve Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye verilecek. İşte kazanan numaralar;

    Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

    058 092 099 143 187 242 289 309 331 348
    373 378 395 404 418 458 577 605 624 638
    714 748 750 761 764 841 857 867 962 984

    **Son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 1542
    1672 1720 1755 1923 2167 2189 2201 2377 2392 2454
    2523 2686 3041 3312 3448 3603 3843 4062 4116 4922
    5952 5966 6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 7433
    7677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551 8617 8760
    8775 8807 8896 8955 9064 9403 9731 9761 9833 9981

    Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

    01290 02141 02718 02970 03029 04148 04731 06849 08171 08644
    08950 09010 09676 10514 13379 15730 17375 19100 20456 21953
    21989 22879 23859 24401 24643 25429 25907 26130 28440 29198
    29693 30427 31111 33358 33381 33651 33768 34249 35360 35726
    36344 37298 39689 40378 42082 44216 44931 45506 46278 49419
    50526 50655 50935 52441 54528 55917 56740 57167 58769 58985
    59502 60783 61223 61520 62100 62308 63271 67232 68405 68619
    69921 70551 71226 71484 72505 74912 75081 75176 76180 76634
    76709 76733 76734 76752 82320 83702 83817 84131 85362 86937
    87310 87486 89497 90676 93943 95442 96386 97645 97769 98836

        MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

        2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı.

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

        MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

        200 milyon TL'lik büyük ikramiye "6-5-3-0-3-0-3" rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise "0 ve 6" oldu. Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı.
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        Haberler Yaşam Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?
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