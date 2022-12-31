Mide bulantısı ve baş ağrısı nasıl geçer? Mide bulantısı ve baş ağrısı için evde doğal tedavi yöntemleri! Mide bulantısını dindiren, yatıştıran yiyecekler!

Mide bulantısı ve bağ ağrısı günümüzde en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda
Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle bağ ağrısı ve mide bulantısını geçirmek mümkün olabilmektedir.
Baş ağrısı tedavisinde denenecek birçok ilaç bulunmaktadır. Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ergotaminli ilaçlar ve triptanlar kullanılır. Mide bulantısında ise limon çok önemli bir faktördür. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Peki, Mide bulantısı ve bağ ağrısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemler!
MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?
Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Odanızın penceresini açık tutuk ya da temiz havada yürüyüşe çıkın. Bulantının arttığı anlarda 1-2 nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir. Elma, lifli yapısıyla mide bulantısına yol açan toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin. Badem ve fındık gibi kuruyemişler mide bulantısına ne iyi gelir
Boş mide bulantının artmasına neden olabilir. Bunun için hafif, midenizi tutacak, çok güçlü kokusu ve tadı olmayan yiyecekler tüketebilirsiniz. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır.
EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!
Zencefil, araç tutması ve hamilelikte yaşanan sabah bulantıları gibi farklı nedenlerle görülen mide bulantılarına iyi gelir. Lavanta, nane, limon veya zencefil koklayın. Sürekli mide bulantısı ise başka bir sağlık sorununun belirtisi olarak görülebileceği için doktor kontrolü gerekebilir. Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur. Vücuttaki sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendirebilir. Gün içinde çok fazla kahve içip vücudu susuz bırakmak bulantıya sebep olur. Çok az su içebilir, hatta içine limon da sıkabilirsiniz.