Yeni yılın ilk dakikalarında kazada ölen Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler bulunan yaralılardan Sinan Öztürk ve Barış Uslu, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, diğer 4 yaralı ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki 5 gencin Alaşehir'in kırsal Toygar Mahallesi'nden ilçe merkezine gezmeye geldikleri dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Furkan Öztürk'ün Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan sabah alınan cenazesi, öğle vakti beklenmeden Toygar Mahallesi Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından toprağa verildi.