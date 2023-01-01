Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.01.2023 14:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2023 14:37
    ABONE OL

    Yeni yılın ilk dakikalarında kazada ölen Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılın ilk dakikalarında kamyonetle kafa kafaya çarpışan otmobil hurdaya döndü. Otomobilde yolculuk eden 21 yaşındaki Furkan Öztürk, olay yerinde can verdi. Öztürk gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan 4 arkadaşı ve kamyonetteki 2 kişinin ise durumlarının iyiye gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Yeni yılda facia! Gözyaşları arasında toprağa verildi

    Alaşehir'de, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Furkan Öztürk (21) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
    Yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesi girişinde 21 yaşındaki Sinan Öztürk'ün (21) kullandığı 45 AJZ 722 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gönülalp yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
    Otomobil sürücü Sinan Öztürk ile aynı araçta bulunan Mert Çakan (20), Mustafa Ağır (21), Süleyman Metin (20) ile kamyonetin sürücüsü Mehmet Gönülalp ve yanındaki Barış Uslu yaralandı.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler bulunan yaralılardan Sinan Öztürk ve Barış Uslu, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, diğer 4 yaralı ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Otomobildeki 5 gencin Alaşehir'in kırsal Toygar Mahallesi'nden ilçe merkezine gezmeye geldikleri dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
        Kazada hayatını kaybeden Furkan Öztürk'ün Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan sabah alınan cenazesi, öğle vakti beklenmeden Toygar Mahallesi Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        “Türkiye Yüzyılı”na 400 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla giriyoruz
        Haberler Yaşam Yeni yılın ilk dakikalarında kazada ölen Furkan, son yolculuğuna uğurlandı
            SON DAKİKA