Yeni yılın ilk dakikalarında kazada ölen Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Alaşehir'de, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Furkan Öztürk (21) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesi girişinde 21 yaşındaki Sinan Öztürk'ün (21) kullandığı 45 AJZ 722 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gönülalp yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücü Sinan Öztürk ile aynı araçta bulunan Mert Çakan (20), Mustafa Ağır (21), Süleyman Metin (20) ile kamyonetin sürücüsü Mehmet Gönülalp ve yanındaki Barış Uslu yaralandı.