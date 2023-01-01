Alkol testini reddeden sürücüden tuhaf sözler: Ben bilmiyorum üflemeyi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü, "Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" diyerek polise zor anlar yaşattı.
BRONŞİTİ OLAN BİR İNSANIM
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler 81 ACL 524 plakalı otomobili durdurarak, sürücü Pınar D.'ye (30) alkol testi yapmak istedi.
Alkolmetreye üflemeyen sürücü, "Ben bronşiti olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" dedi. Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağını uygulamalı göstermesine rağmen testi yapamayan sürücü, polislere bir anda tepki gösterdi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Polis memurlarının üzerine yürüyen genç kadın ve erkek arkadaşı, ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi.