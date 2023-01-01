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    • Yaşam
    • 01.01.2023 15:00
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    • 01.01.2023 15:00
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    Alkol testini reddeden sürücüden tuhaf sözler: Ben bilmiyorum üflemeyi!

    Bursa'nınn İnegöl ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü, ekiplere zor anlar yaşattı. Alkol testine girmeyi redderek, "Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" diyen sürücünün, 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

    AJANSLAR
    Üflemeyi bilmiyorum diyen sürücü ehliyeti kaptırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü, "Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" diyerek polise zor anlar yaşattı.

    BRONŞİTİ OLAN BİR İNSANIM
    İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler 81 ACL 524 plakalı otomobili durdurarak, sürücü Pınar D.'ye (30) alkol testi yapmak istedi.

    Alkolmetreye üflemeyen sürücü, "Ben bronşiti olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" dedi. Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağını uygulamalı göstermesine rağmen testi yapamayan sürücü, polislere bir anda tepki gösterdi.

    EHLİYETİNE EL KONULDU
    Polis memurlarının üzerine yürüyen genç kadın ve erkek arkadaşı, ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi.

        Polislere tepki gösteren Pınar D., "Ben de şu an buraya jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen, senin üstün jandarma değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

        Sürücüye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulanırken, 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

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