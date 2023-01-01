Alkol testini reddeden sürücüden tuhaf sözler: Ben bilmiyorum üflemeyi!

Alkolmetreye üflemeyen sürücü, "Ben bronşiti olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" dedi. Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağını uygulamalı göstermesine rağmen testi yapamayan sürücü, polislere bir anda tepki gösterdi.