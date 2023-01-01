31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!





Çekilişler Nasıl Gerçekleşiyor?



Toplar çekiliş makinelerine el değmeden yerleştirilmekte ve hava püskürtmeli cam fanus içerisinde yer almaktadırlar.

Çekiliş topları, çekiliş teknisyenin giymiş olduğu statik elektrik önleyici özel eldivenler kullanılarak çekiliş makinesinin içerisine yüklenmesinin yanı sıra çekiliş sırasında topların bulunduğu kürenin etrafında topları harekete geçiren hava akımının statik elektrik yüklenebilme durumunu önlemek için iki iyonlaştırıcı kullanılır.

Yüksek hava akımı ile çekiliş toplarının karıştırılırken yakalanan bir çekiliş topunun yuvaya girmesi sağlanır.

Daha sonra çark dönerek topu otomatik olarak çekiliş rayına gelip kamera otomatik sistemi ile ekrana yansıtmakta ve çekiliş devam etmektedir. Tüm çekiliş süresince çekiliş el değmeden uzaktan bilgisayar programı ile yönetilmektedir.

Robotik kameralar aracılığı ile topun küre içerisindeki tüm süreçler takip edilebiliyor.

Zaman damgası ve dijital imza ile de çekiliş yapıldığı anda jüri tarafından bütün sonuçlar teknolojik olarak kayıt altına alınmaktadır.

Çekilişler dışarından müdahaleye izin vermeyen bir mekanizmaya sahiptir.

Jüride Sisal Şans yetkililerinin yanısıra, kontrol ve denetimi yapacak Milli Piyango İdaresi yetkilileri bulunmaktadır. Tüm çekiliş süreci Noter eşliğinde sürdürülmektedir ve tüm çekilişlerin tutanakları tutulmaktadır.