31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar hangileri? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023 neler? 31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler!
2023 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 500.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
2023 yılbaşı Milli Piyango 500.000 TL kazanan numaralar henüz belli değil. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ
12.30-14.40
8. Kategori Çekilişi
10.000 TL kazanan numaralar
15.30-17.15
7. Kategori Çekilişi
20.000 TL kazanan numaralar
18.00-19.00
6.5.4.3.2 Kategori Çekilişi
50.000 TL - 20.000.000 TL kazanan numaralar
20.00 - 22.10
9.10.11.12.13. Kategori Çekilişleri
400 TL 3.000 TL kazanan numaralar
23.15-00.15
200 milyon TL büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar