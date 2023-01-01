BİLET SORGULAMA ROBOTU! MP 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar! 2023 Milli Piyango 1 MİLYON TL çıkan rakamlar hangileri?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık gecesi gerçekleştirildi. Peki 2023 Milli Piyango 1 MİLYON TL çıkan rakamlar hangileri? İşte BİLET SORGULAMA ROBOTU ve MP 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
1039531 1144595 1225572 1970525 2008962 2308330 2351908 2469708 2787105 3492628
3697011 5093765 5385056 5977975 5986604 6365391 6650782 7815352 8287797 8574583
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.