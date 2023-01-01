2022 yılbaşı Milli Piyango son 1, 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar bilet alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı.
SON 3 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
058 092 099 143 187 242 289 309 331 348 058 092 099 143 187 242 289 309 331 348 373 378 395 404 418 458 577 605 624 638 714 748 750 761 764 841 857 867 962 984
SON 2 RAKAMINA GÖRE 400 TL KAZANAN NUMARALAR
01 08 12 17 20 29 58 01 08 12 17 20 29 58
200 TL, 400 TL, 800 TL KAZANAN O NUMARALAR
2023 yılbaşı Milli Piyango son 1,2, 3 rakama göre kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Numaralar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, vatandaşlar amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU
* Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.