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    • Yaşam
    • 01.01.2023 08:20
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    • 01.01.2023 08:20
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    2023 Milli Piyango 200 TL, 400 TL, 800 TL kazanan numaralar hangileri? MP yılbaşı çekilişi son 1-2-3 rakamına göre kazanan numaralar sıralı liste!

    2022 yılbaşı Milli Piyango son 1, 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar bilet alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango 200 TL, 400 TL, 800 TL kazanan numaralar hangileri?

    2022 yılbaşı Milli Piyango son 1, 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar bilet alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı.

    SON 3 RAKAMINA GÖRE 800 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    058 092 099 143 187 242 289 309 331 348 058 092 099 143 187 242 289 309 331 348 373 378 395 404 418 458 577 605 624 638 714 748 750 761 764 841 857 867 962 984

    SON 2 RAKAMINA GÖRE 400 TL KAZANAN NUMARALAR

    01 08 12 17 20 29 58 01 08 12 17 20 29 58

    200 TL, 400 TL, 800 TL KAZANAN O NUMARALAR

    2023 yılbaşı Milli Piyango son 1,2, 3 rakama göre kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Numaralar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, vatandaşlar amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

    * Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

        NASIL KAZANIRIM?

        Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

        Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
        Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
        Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        KURALLAR

        Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

        Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
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        Elveda 2022
        Haberler Yaşam 2023 Milli Piyango 200 TL, 400 TL, 800 TL kazanan numaralar hangileri? MP yılbaşı çekilişi son 1-2-3 rakamına göre kazanan numaralar sıralı liste!
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