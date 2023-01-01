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    • Yaşam
    • 01.01.2023 17:08
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    • 01.01.2023 17:08
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    Ankara metrosunda bir garip olay! Kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı

    Son dakika haberleri... Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.

    Ankara metrosunda bir garip olay! İtfaiye kurtardı

    Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.

    Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.

    Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

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    Haberler Yaşam Ankara metrosunda bir garip olay! Kafası tutunma direklerine sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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