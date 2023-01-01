Aydın Didim'de kan donduran olay! Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde ağabeyini bıçakla öldüren genç kız, gözaltına alındı. Fevzipaşa Mahallesinde, Onur U. (21) ile kız kardeşi G.U arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, G.U. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Evde bulunan diğer aile bireylerinin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.