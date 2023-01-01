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    • Yaşam
    • 01.01.2023 19:48
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    • 01.01.2023 19:50
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    Aydın Didim'de kan donduran olay! Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Yeni yılın ilk gününde Aydın'ın Didim ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Onur U. ile kız kardeşi G.U arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönülen olayda kız kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

    takvim.com.tr
    AA
    Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçakladı!

    Aydın'ın Didim ilçesinde ağabeyini bıçakla öldüren genç kız, gözaltına alındı. Fevzipaşa Mahallesinde, Onur U. (21) ile kız kardeşi G.U arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda, G.U. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Evde bulunan diğer aile bireylerinin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    TALİHSİZ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Onur U'nun hayatını kaybettiği belirledi.

    Onur U'nun cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



    GÖZALTINA ALINDI
    Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenilen G.U gözaltına alındı.

    Onur U'nun Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Aydın Didim'de kan donduran olay! Tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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