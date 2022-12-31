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    Online bir yemek platformu, 2022’de en çok verilen siparişleri açıkladı

    Online bir yemek platformu, 2022’de en çok verilen siparişleri listeledi. Lahmacun, bu yıl da zirveden düşmedi! Onu Adana dürüm takip etti. Türk halkının tercih ettiği tatlılar ise fırın sütlaç ve kazandibiydi...

    ’Love’macun!

    Türk mutfağı, birbirinden çeşitli yemekleri, çorbaları ve tatlılarıyla iştah kabarttı! 81 ilde hizmet veren online yemek siparişi platformu, 2022'nin en çok verilen yemek siparişi verilerini paylaştı. Buna göre kullanıcılar bu yıl da tercihini lahmacundan yana kullandı. Soğanı, yeşilliği ve limonuyla benzersiz bir lezzet sunan lahmacun, en çok verilen sipariş olarak ilk sırada yer aldı. Adana dürüm ikinci, tavuk döner dürüm üçüncü olarak sıralandı. Öte yandan 2022'de 19 milyon porsiyon döner, 6.5 milyon porsiyon da çiğköfte siparişi verildiği açıklandı. Türk mutfağı dışında en çok hamburger siparişi verildiği ortaya çıktı! Öyle ki yıl boyunca verilen hamburgerleri ağzına kadar dolu 88 tır ancak taşırdı! Ev yemeği kategorisinin en sevileni kuru fasulye zirveyi kimseye bırakmadı.



    İZMİR 'BALIK' ADANA 'KEBAP' DEDİ
    Siparişlerde yöresel lezzetler de etkili oldu. İzmir, daha çok deniz ürünleri sipariş ederken Adana farkını ortaya koydu! Herkesten daha çok 'Adana kebap' söyleyerek iddiasını korudu.



    EN TATLISI O!
    2022'de verilen tatlı siparişleri de değişmedi. Fırın sütlaç, en çok sipariş verilen tatlı olarak ilk sıraya yerleşti. Onu ikinci olarak kazandibi, üçüncü olarak da profiterol takip etti.



        MERCİMEK BİRİNCİ
        2022'de yılların rekabeti de sona erdi. Mercimek mi ezogelin mi tartışması bitti. Mercimek siparişlerinin ezogelinden 3 kat fazla olduğu belirtildi.



        Açıklanan sonuçlara göre sadece İstanbul'da 1 yılda 2.4 milyon pizza sipariş edildi.

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