Online bir yemek platformu, 2022’de en çok verilen siparişleri açıkladı

Türk mutfağı, birbirinden çeşitli yemekleri, çorbaları ve tatlılarıyla iştah kabarttı! 81 ilde hizmet veren online yemek siparişi platformu, 2022'nin en çok verilen yemek siparişi verilerini paylaştı. Buna göre kullanıcılar bu yıl da tercihini lahmacundan yana kullandı. Soğanı, yeşilliği ve limonuyla benzersiz bir lezzet sunan lahmacun, en çok verilen sipariş olarak ilk sırada yer aldı. Adana dürüm ikinci, tavuk döner dürüm üçüncü olarak sıralandı. Öte yandan 2022'de 19 milyon porsiyon döner, 6.5 milyon porsiyon da çiğköfte siparişi verildiği açıklandı. Türk mutfağı dışında en çok hamburger siparişi verildiği ortaya çıktı! Öyle ki yıl boyunca verilen hamburgerleri ağzına kadar dolu 88 tır ancak taşırdı! Ev yemeği kategorisinin en sevileni kuru fasulye zirveyi kimseye bırakmadı.