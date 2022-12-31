Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da arttırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.