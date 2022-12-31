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    • Yaşam
    • 31.12.2022 08:56
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    • 31.12.2022 08:57
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    Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak?

    Milli Piyango bileti almak isteyen ve şans talihinin kendilerine konmasını bekleyen kişiler, bu biletleri nasıl satın alabileceğini merak ediyor. Milli Piyango biletlerini online sistem üzerinden satın alabileceğiniz gibi, aynı zamanda bayilerden ve çeşitli marketlerden de satın alabilirsiniz. Peki, Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu?

    Milli Piyango biletleri satın almak isteyen kişiler Migros, Carrefour, BİM, A101 gibi marketlerde satışı olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı çekilişleri her sene büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı bu heyecan dolu ikramiyeyi kazanmak isteyenler piyango biletlerine akın ediyor. Peki, Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Saat kaça kadar bilet satışı olacak? İşte merak edilenler!

    HANGİ MARKETLERDE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATILIYOR?

    Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde satın alabilirsiniz. Ayrıca piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz.

    Milli Piyango Çekilişi SAAT KAÇTA?

    Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

        MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

        Biletler 31 Aralık günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

        2023 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR OLACAK?

        Şans oyunu tutkunları her yıl olduğu gibi bu yılda en çok çeyrek bilete ilgi gösteriyor. Bu yılki bilet fiyatları tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.

        BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

        Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

            Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da arttırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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            Şam’la temasın perde arkası
            Haberler Yaşam Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak?
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