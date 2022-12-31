Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak?

Milli Piyango biletleri satın almak isteyen kişiler Migros, Carrefour, BİM, A101 gibi marketlerde satışı olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı çekilişleri her sene büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı bu heyecan dolu ikramiyeyi kazanmak isteyenler piyango biletlerine akın ediyor. Peki, Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? Saat kaça kadar bilet satışı olacak? İşte merak edilenler!
HANGİ MARKETLERDE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATILIYOR?
Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde satın alabilirsiniz. Ayrıca piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz.
Milli Piyango Çekilişi SAAT KAÇTA?
Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.