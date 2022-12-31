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    Dönercinin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi! 7 kişi hayatını kaybetti

    2 katlı bir dönercinin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Can pazarında 7 kişi hayatını kaybetti. 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Faciaya ’döner’!

    Korkunç olay Aydın Nazilli'de yaşandı. Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde dün saat 15.15 sıralarında mutfakta tüp değişimi yapıldı. Bu sırada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli gürültüyle birlikte yangın çıktı.

    5 KİŞİ GÖZALTINDA
    Vatandaşlar, can havliyle kaçışmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı anlaşıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



    İNŞAATTA DEHŞET
    İzmir Bornova'da yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. 2 kişi de yaralandı. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız aranıyor.



    BİR TÜRKİYE 'ROMAN'I
    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte Rus oligarklar hedef oldu. Amerikan Bloomberg'e göre Rus işadamlarının Avrupa'daki yaklaşık 94 milyar dolarına el konuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarklara yaptırım uygulaması sonrasında Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, İstanbul'a yerleşti. Sürekli Türkiye'den birtakım alacağı iddia edilse de Rus işadamının çok önemli şirketlerle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Abramovich'in farklı sektörlerde yer alan şirketlerle yaptığı ön görüşmelerde bazı konularda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Özellikle enerji konusunda yatırımları olan 56 yaşındaki iş adamının İstanbul'da bir yalı kiralaması, planlarının uzun süreli olduğunun da göstergesi. Servetinden 7.8 milyar dolar kaybetse de Abramovich, bugün 9 milyar dolarlık bir güce sahip.

    4 YATI DA TÜRKİYE'DE
    Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramovich, süper lüks 'Eclipse' ve 'Solaris' adlı yatlarını Ege denizine getirdi. Daha sonra da yine Abramovich'e ait olan 67 metre uzunluğundaki 'Garcon' ve 55 metre uzunluğundaki 'Halo' adlı yatlar da Göcek'e demir attı.



        'ATEŞ' DÜŞTÜ
        Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.



        HAYAT ME'MAT'!
        İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle ülkede patlak veren tarihi rejim karşıtı protestolar devam ediyor. Protestolar spor dünyasına yansıdı. Futbolcular, güreşçiler ve son olarak satranç oyuncusu Serasedat Hadimuşeria, protestolara destek verdi. Kazakistan'da satranç turnuvasında yarışan İranlı Hadimuşeria'nın turnuvaya başörtüsüz katılması Tahran'da rahatsızlığa neden olmuştu. Protestosu nedeiyle Hadimuşeria'nın ülkesine dönemeyeceği ve İspanya'ya yerleşeceği iddia edildi.



        'AH'BABA
        Bulgaristan'da bilim insanları, 14 kara akbabayı uydu verici sinyallerle takibe aldı. Ancak Arda isimli akbabanın sinyalinde sıkıntı yaşandı. Bunun üzerine uzmanlar Türkiye'deki ekipleri aradı. Yapılan araştırmada kara akbabanın İstanbul Çatalca'da silahla vurulup öldüğü ortaya çıktı.



            GERDİROP!
            İngiliz Kraliyet Ailesi, her daim mücevherleri ve kıyafetleriyle gündeme geldi. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Galler Prensesi ilan edilen Kate Middleton ise 'tutumlu gelin' imajı çizdi. Ancak işler değişti! Eşi Prens William'ın tahtın birinci varisi olmasının ardından kesenin ağzını açtı gardırobunu baştan aşağı yeniledi! 2022'de yeni aldığı kıyafetlere tam 200 bin sterlin ödedi. Özellikle yurt dışı gezilerinde tercih ettiği elbiselerle dikkat çekti! Kate'in lüks harcamaları bu kez İngiliz halkını sinirlendirdi! Vatandaşlar, artan enerji fiyatlarını örnek göstererek "Biz evimizi ısıtamazken onlar lüks içinde yaşıyor" dedi!




            78 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 78 milyon 844 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 146 bin 619'ar, 4 bilenler 2 bin 602'şer, 3 bilenler 145'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.

            ISPANAK PAZI İLACA ZARARLI
            İngilizler araştırdı. İlaç kullanırken tüketilmemesi gereken yiyecekleri saptadı: Greyfurt, lahana, brokoli, ıspanak, pazı, kuru erik...

            KREM TABAKA!
            Zenginler, yılbaşı alışverişi için kesenin ağzını açtı. Ünlü markaları bir araya getiren mağazadaki ürünleri almak için adeta yarıştı. 131 bin TL'lik ceket kapışıldı. 52 bin 950 TL'ye çizme satıldı. Firma bile şaşırdı: Depolarımız da bomboş...

            MAGANDA KABUSU
            Ankara Cumhuriyet Savcısı Etem Gündüz, aracıyla seyir halindeyken 28 yaşındaki C.Ç. kullandığı araca selektör yaparak korna çaldı. Araç içindeki C.D, C.Ç, S.A. ve S.D. bağırdı. Gündüz, cevap vermeyerek yoluna baktı. Bu sırada C.Ç. savcının aracını takip ederek arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen şüpheliler, savcı Gündüz'e saldırdı. Aracının ön camını kırdı. Farı ve kapıları parçalandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dilhan DUMANOĞLU

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            Haberler Yaşam Dönercinin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi! 7 kişi hayatını kaybetti
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