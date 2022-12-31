Dönercinin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi! 7 kişi hayatını kaybetti





BİR TÜRKİYE 'ROMAN'I

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte Rus oligarklar hedef oldu. Amerikan Bloomberg'e göre Rus işadamlarının Avrupa'daki yaklaşık 94 milyar dolarına el konuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarklara yaptırım uygulaması sonrasında Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, İstanbul'a yerleşti. Sürekli Türkiye'den birtakım alacağı iddia edilse de Rus işadamının çok önemli şirketlerle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Abramovich'in farklı sektörlerde yer alan şirketlerle yaptığı ön görüşmelerde bazı konularda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Özellikle enerji konusunda yatırımları olan 56 yaşındaki iş adamının İstanbul'da bir yalı kiralaması, planlarının uzun süreli olduğunun da göstergesi. Servetinden 7.8 milyar dolar kaybetse de Abramovich, bugün 9 milyar dolarlık bir güce sahip.



4 YATI DA TÜRKİYE'DE

Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramovich, süper lüks 'Eclipse' ve 'Solaris' adlı yatlarını Ege denizine getirdi. Daha sonra da yine Abramovich'e ait olan 67 metre uzunluğundaki 'Garcon' ve 55 metre uzunluğundaki 'Halo' adlı yatlar da Göcek'e demir attı.