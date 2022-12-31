Dönercinin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi! 7 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay Aydın Nazilli'de yaşandı. Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde dün saat 15.15 sıralarında mutfakta tüp değişimi yapıldı. Bu sırada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli gürültüyle birlikte yangın çıktı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Vatandaşlar, can havliyle kaçışmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı anlaşıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İNŞAATTA DEHŞET
İzmir Bornova'da yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. 2 kişi de yaralandı. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız aranıyor.
BİR TÜRKİYE 'ROMAN'I
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte Rus oligarklar hedef oldu. Amerikan Bloomberg'e göre Rus işadamlarının Avrupa'daki yaklaşık 94 milyar dolarına el konuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarklara yaptırım uygulaması sonrasında Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, İstanbul'a yerleşti. Sürekli Türkiye'den birtakım alacağı iddia edilse de Rus işadamının çok önemli şirketlerle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Abramovich'in farklı sektörlerde yer alan şirketlerle yaptığı ön görüşmelerde bazı konularda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Özellikle enerji konusunda yatırımları olan 56 yaşındaki iş adamının İstanbul'da bir yalı kiralaması, planlarının uzun süreli olduğunun da göstergesi. Servetinden 7.8 milyar dolar kaybetse de Abramovich, bugün 9 milyar dolarlık bir güce sahip.
4 YATI DA TÜRKİYE'DE
Türk karasularını sakin liman olarak seçen Abramovich, süper lüks 'Eclipse' ve 'Solaris' adlı yatlarını Ege denizine getirdi. Daha sonra da yine Abramovich'e ait olan 67 metre uzunluğundaki 'Garcon' ve 55 metre uzunluğundaki 'Halo' adlı yatlar da Göcek'e demir attı.