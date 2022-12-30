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    • Yaşam
    • 30.12.2022 10:55
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    • 30.12.2022 10:57
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    Cezaevinden çıkan adam AVM bahçesinde ölü bulundu!

    Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini görmesi üzerine harekete geçti. Yanına yaklaştıklarında şahsın öldüğü öğrenildi. Ölen şahsın cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö. olduğu ortaya çıkarken cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

    Otururken öldü

    Bahçelievler'de cezaevinden yeni çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö. AVM'nin önünde ölü bulundu.

    UZUN SÜRE OTURUR VAZİYETTE OLDUĞU GÖRÜLDÜ
    Olay Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre sabah AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü. Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü. Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

    Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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    Haberler Yaşam Cezaevinden çıkan adam AVM bahçesinde ölü bulundu!
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