Ankara'da bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak! İşte o yollar

GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, 54. Cadde ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Yine ihtiyaç olması halinde Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmak konusunda özen göstermeleri istendi.