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    • Yaşam
    • 30.12.2022 15:43
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    • 30.12.2022 15:43
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    Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

    Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, tutuklandı. Teröristin hedefinin Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezleri olduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yılbaşını kana bulayacaktı! DEAŞ’lı terörist yakalandı

    Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, tutuklandı.



    YILBAŞINI HEDEF ALACAKTI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

    Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen 'Abu Shuayb' kod adlı Iraklı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, dün sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
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        Haberler Yaşam Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı! Yılbaşını kana bulayacaktı
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