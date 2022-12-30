Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı! Yılbaşını kana bulayacaktı





YILBAŞINI HEDEF ALACAKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.