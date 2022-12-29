Karabulut ailesinin paylaştığı fotoğraf delil oldu! Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmaması kararına itiraz

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti.
PAYLAŞILAN FOTOĞRAF ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Karabulut ailesi avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Garipoğlu ailesinin 2021 yılında sosyal medya hesaplarında Münevver Karabulut'un öldürüldüğü evdeki koltukla birlikte paylaştıkları fotoğrafın, Cem Garipoğlu'nun ölmediği konusunda şüpheleri artırdığı belirtildi.
İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ
İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 günü 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.