Karabulut ailesinin paylaştığı fotoğraf delil oldu! Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmaması kararına itiraz

AKSİ YÖNDE PEK ÇOK HABER BULUNMAKTADIR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan itiraz dilekçesinde Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği, firar edip etmediği konusunun net olmadığına vurgu yapıldı.

Dilekçede, "Her ne kadar kişi adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.