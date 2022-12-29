16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını keserek öldüren sanık Hüseyin Can Gökçek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis

'ASILMAYA RAZIYIM'

Karar öncesi son savunmasında Gökçek, "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; 'ibretialem olsun' diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi.

Gökçek'in 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.