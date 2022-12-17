Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Savcılık kararını verdi

Türkiye'yi sarsan 13 yıl önceki Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, ölmediğini, kaçtığını ya da kaçırıldığını öne süren acılı baba Süreyya Karabulut Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI SÜREYYA KARABULUT SAVCILIĞA BAŞVURDU
Baba Süreyya Karabulut kadar kamuoyunda da dinmeyen bir şüpheye dönüşen Cem Garipoğlu'nun ölmediği hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü şeklindeki komplo teorileri, cinayetin ardından 13 yıl, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intiharın ardından 8 yıl geçmesine rağmen hiç dinmedi.
Fotoğraf: Süreyya Karabulut
Acılı baba Süreyya Karabulut, "8 yıldır kâbusun içindeyim. O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileceğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecek" dedi.
Fotoğraf: Katil Cem Garipoğlu ile katledilen Münevver Karabulut