İş dönüşü acı kaza! Araç kontörlünü kaybeden Ahmet Karak hayatını kaybetti

Antalya Lara'da beş yıldızlı otellerin eğlence koordinatörlüğünü yapan Ahmet Karak (36), önceki gece 23.00 sıralarında otomobiliyle işten çıktı. Kent merkezine doğru seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Emniyet güçleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç ekipleri suya girdi. Ahmet Karak'ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Karak'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi.

Erdoğan ÖZTÜRK

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