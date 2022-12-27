Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada: 2 kişi ağır yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle B.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. (20) yere savrulurken motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.