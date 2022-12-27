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    • Yaşam
    • 28.12.2022 06:16
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    • 28.12.2022 06:16
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    Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada: 2 kişi ağır yaralandı

    Son dakika haberi! Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü trafik tabelasına çarparak kaza yaptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrulurken motosiklet ise 30 metre sürüklendi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    30 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada

    Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Yeni Cuma mevkiinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, 34 AT 3198 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan B.G. (25), motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek trafik tabelasına çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle B.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. (20) yere savrulurken motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

        Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi! Korkunç kaza kamerada: 2 kişi ağır yaralandı
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