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    ABD, kara teslim oldu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’yı aşarken deniz bile buz tuttu!

    Ölümcül kar fırtınası, Kuzey Amerika’yı esir aldı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’yı aşarken deniz bile buz tuttu! İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Buz’ey Amerika

    Ölümcül kar fırtınası, Kuzey Amerika'yı esir aldı! Çoğu Buffalo'da olmak üzere pek çok bölge buzla kaplandı. Hayalet kente dönen yerleşim yerlerinde vatandaş 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle evinden bile çıkamadı. Başta ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'yi aştı. Gıda sevkiyatı yapılamayınca market rafları boş kaldı! Halk yiyecek bulmakta zorlandı. Yağma olayları yaşandı. Bazı insanların 2 günden fazla süredir aracında mahsur kaldığı ve soğuktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



    'HAV'RET BİR ŞEY
    Antalya'da, basın tarihine geçecek bir olay yaşandı! Adem Yılmaz isimli şahıs, 2 aylık yavru köpeği kucağına aldı. Önce yumrukladı, ardından ısırdı! Başka bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine kaçtı! Ancak kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs, tutuklandı.



    ÇOK TATLI!
    Türk mutfağı, birbirinden farklı lezzetleriyle dünyanın kalbini çaldı! ABD'nin önce gelen gazetelerinden The New York Times da buna kayıtsız kalmadı. Okuyucularıyla 'revani' tatlısının tarihini paylaştı. Yemek yazarlarından Melissa Clark, revaniyi okuyuculara tanıttı. "Cheesecake'ten daha hafif ve taze bir tada sahip" diye yazdı. Kullanılan malzemeleri ve yapılışını da tek tek anlattı.



        REST 'TAVAN' YAPTI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı kararname önümüzdeki 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 Dolar olarak belirlemişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.



        CASUS KUŞ!
        Twitter yöneticilerinden birinin eski CIA ajanı olduğu iddia edildi. Platformun, FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon gibi devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gözetim ve sansür uyguladığı kaydedildi. İstihbarat kurumlarının Twitter ile "Maduro yanlısı", "Küba yanlısı", "Rusya yanlısı" şeklinde 1000'in üzerinde kullanıcıyı içeren liste paylaştığı belirtildi. Eski yönetimin Kovid-19 salgını konusunda resmi görüşe aykırı bilgi paylaşan uzman hesaplarına da müdahale ettiği öğrenildi.



        GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
        Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vererek kavgayı ateşleyen ve CHP'deki eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, başbaşa görüştü. Kritik zirve, Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşti ve yaklaşık 2.5 saat sürdü. İki başkan toplantı sonrası hiçbir açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı. Görüşme ile ilgili detayların bugün paylaşılması bekleniyor.



            AVM FACİASI
            İzmir Bornova'daki Agora Alışveriş Merkezi'nde tekstil ve ev eşyaları mağazasında müdürlük yapan Cemalifer Kızgınoğlu, dün 1. kattaki merdivenlerdeyken bir anda dengesini kaybetti. Eksi 2'nci kattaki beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kızgınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



            DAVULCUYA PUSU
            Hatay'da yaşayan Hüseyin Uyulgan (19), yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya geldi. Uyulgan'ı telefonla arayan kişiler, istedikleri adrese gelmesini istedi. Kendisine verilen adrese giden talihsiz genç, saldırıya uğradı. Kalbinden ateş edilen Uyulgan, kurtarılamadı. Polis, katilleri arıyor.



            NASIL YANİ!
            Siirt'te 16 aylık Yasin Nas, bir hafta önce ranzasında uyurken bir anda dengesini kaybetti. Üst kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren talihsiz bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



                42 MİLYON DEVRETTİ
                6                 bilen çıkmayınca 42 milyon 383 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 659'ar, 4 bilenler 719'ar, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                İC'LAL'
                Diyarbakır'da, eşinden boşanan İclal Şimşek (19) yatağında ölü bulundu! Babası Kadri Koyun tarafından boğulmuştu. Genç kızdan geriye kalan sözler acı doluydu: Seni üzer dediler ama sırtımı sana dayadım. Sen herkesi haklı çıkardın.



                'ÖLÜ'GARK!
                Putin karşıtı oligarklardan biri daha tuhaf bir şekilde hayatını kaybetti. Rus milletvekili Pavel Antonov (65), Hindistan'da kaldığı otelin penceresinden düşerek can verdi!

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                Haberler Yaşam ABD, kara teslim oldu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’yı aşarken deniz bile buz tuttu!
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