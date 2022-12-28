ABD, kara teslim oldu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’yı aşarken deniz bile buz tuttu!

Ölümcül kar fırtınası, Kuzey Amerika'yı esir aldı! Çoğu Buffalo'da olmak üzere pek çok bölge buzla kaplandı. Hayalet kente dönen yerleşim yerlerinde vatandaş 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle evinden bile çıkamadı. Başta ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'yi aştı. Gıda sevkiyatı yapılamayınca market rafları boş kaldı! Halk yiyecek bulmakta zorlandı. Yağma olayları yaşandı. Bazı insanların 2 günden fazla süredir aracında mahsur kaldığı ve soğuktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
'HAV'RET BİR ŞEY
Antalya'da, basın tarihine geçecek bir olay yaşandı! Adem Yılmaz isimli şahıs, 2 aylık yavru köpeği kucağına aldı. Önce yumrukladı, ardından ısırdı! Başka bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine kaçtı! Ancak kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs, tutuklandı.
ÇOK TATLI!
Türk mutfağı, birbirinden farklı lezzetleriyle dünyanın kalbini çaldı! ABD'nin önce gelen gazetelerinden The New York Times da buna kayıtsız kalmadı. Okuyucularıyla 'revani' tatlısının tarihini paylaştı. Yemek yazarlarından Melissa Clark, revaniyi okuyuculara tanıttı. "Cheesecake'ten daha hafif ve taze bir tada sahip" diye yazdı. Kullanılan malzemeleri ve yapılışını da tek tek anlattı.