ABD, kara teslim oldu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 57’yı aşarken deniz bile buz tuttu!

Ölümcül kar fırtınası, Kuzey Amerika'yı esir aldı! Çoğu Buffalo'da olmak üzere pek çok bölge buzla kaplandı. Hayalet kente dönen yerleşim yerlerinde vatandaş 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle evinden bile çıkamadı. Başta ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'yi aştı. Gıda sevkiyatı yapılamayınca market rafları boş kaldı! Halk yiyecek bulmakta zorlandı. Yağma olayları yaşandı. Bazı insanların 2 günden fazla süredir aracında mahsur kaldığı ve soğuktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.