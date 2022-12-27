İstiklal şairinin hayali gerçeğe dönüşüyor! Mehmet Akif Ersoy'un torunu: 'Asım'ın nesli'ne yaklaştık

Bu yıkımı içselleştiriyor. Küçük yaştan itibaren insanları iyi incelemiş. İbadet dolu bir ev. Genç yaşta şiirlerini yazmaya başlamış. Çevresinde olan her şey ruhunda yer etmiş. İnsanların vicdanının sesi olmuş. Sosyal bir insan ve yazdığı şiirler sosyal hayatımızı da anlatıyor.

ALLAH'A ÇOK İNANMIŞ BİR İNSAN

'Ne yazdımsa görerek yazdım, hayalle işim yok' der. Safahat bir belgeseldir. Bir akıl kitabıdır. Allah'a çok inanmış bir insan. Dedemi anlamak isteyen bir insanın, Safahat'ı iyi idrak etmesi lazım. 63 senelik kısa ömrünün tamamı çalışarak geçmiştir. Hep bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler öğretmiştir.