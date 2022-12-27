SMA hastalığıyla dünyaya gelen Hafize Arya'dan sevindiren haber





UYKUDA İNFAZ

Diyarbakır Bağlar'de önceki gün öğlen saatlerinde 112'ye bir ihbarda bulunuldu. Koyun ailesi, 25 yaşındaki kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri Koyun ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri olayın cinayet olduğunu gösterdi. Çocuklar babaları Kadri Koyun'un cinayeti işlediğini itiraf etti. İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.