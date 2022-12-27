Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    SMA hastalığıyla dünyaya gelen Hafize Arya'dan sevindiren haber

    Hafize Arya, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Devlet desteğiyle kullanılan ilaç sayesinde bir mucize gerçekleşti. Küçük bebek, kollarını ve ayaklarını oynatabildi. Solunumu da düzeldi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mucize ’SMA’nı!

    Devlet desteğiyle verilen ilacı kullanan SMA'lı bebekten güzel haber geldi. Isparta'da yaşayan Cennet-Emin Eryılmaz çifti, kısa süre önce evlatları olacağını öğrendi. 4 ay önce de kızları Hafize Arya dünyaya geldi. Ancak anne Eryılmaz, kızının hareketlerinde bir tuhaflık fark etti. Henüz 25 günlükken yapılan kontrollerde Hafize'nin SMA hastası olduğu belirlendi. Hemen tedaviye geçildi. Kas kaybına yol açan hastalık nedeniyle Hafize'ye önce devlet destekli ilaç verildi. Sonuç, herkesi şoke etti. Çünkü daha önce el ve ayaklarını kullanamayan küçük bebek, üçüncü dozdan sonra hızla iyileşti. Kollarını hareket ettirebildi hatta nefes alışı bile düzeldi. Baba Emin Eryılmaz, "Hastalığı durdurmaya imkanımız yoktu ama bu ilaç sayesinde yavaşlatabildik. Yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



    AMERİ'KAR'
    Kutup soğukları, ABD'yi etkisi altına aldı. Daha çok Buffalo eyaletini vuran kar yağışı nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere gıda sevkıyatı yapılmadı. Yiyecek bulamayanlar marketleri yağmaladı! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye düşünce vatandaşlar kıyafetlerini yakarak ısınmaya çalıştı. New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, 1977'deki büyük fırtınadan sonra Buffalo'nun tarihindeki en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşanacağının duyurulması panik yarattı. Kanada'da da soğuktan ölenlerin sayısı 4'ü aştı!



    AVRUPA'DA YILAN DELİKTEN ÇIKTI
    Avrupa'nın beslediği yılan, şimdi kendilerini sokmaya başladı. Paris'te aşırı sağcı Fransız Williams M., Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne baskın yaptı. Emine Kara, Şirin Aydın ve Abdurrahman Kızıl'a kurşun yağdırdı. PKK'lı olduğu iddia edilen bu kişilerin ölmesi üzerine, PKK yandaşları sokaklara çıktı. Son 4 gündür Avrupa'nın göbeği Paris'i savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarının vandalizmini görmeyen Fransız basını, suçu Türkiye'ye yıkmaya çalıştı. Liberation gazetesi, "Fransa'nın Kürtleri: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" başlığını attı. Le Monde'daki haberde Türkiye karalanmaya çalışıldı. Ancak Fransız Savcı Laure Beccuau, saldırganın yabancılara karşı "patolojik" bir nefret duyduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Saldırgan Williams M'nin, olay günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris banliyösü Saint-Denis'ye gitti, burada az kişi olması nedeniyle saldırıdan vazgeçtiği ortaya çıktı.



        PATLATIYO'RUS'
        ABD'nin Irak'taki operasyonlarında görev alan eski komutan Jack Murphy, çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Murphy, son aylarda Rusya'da stratejik veya önemli tesisleri CIA'nın hedef aldığını söyledi. "CIA'nın kaos yaratmak için Rusya'ya ajanlar soktuğunu" kaydetti. Özel seçilmiş bir birliğe Başkan Biden'ın bizzat yetki verdiğini iddia etti. Rusya'daki patlamaların arkasında "Ukrayna varmış gibi algı yaratılmak istendiği" öğrenildi.



        VATİ'KANTER'
        FETÖ'cü Enes Kanter, Vatikan'ın davetlisi olarak Papa Francis'in yanına gitti. Önünde diz çöküp Teröristbaşı Fetullah Gülen'in selamını iletti. Skandal sözlerle isteğini bildirdi. "Erdoğan benim Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi. Papa da "Sen bana dua edersen ben de sana ederim" diyerek gerçek yüzünü gösterdi.



        UYKUDA İNFAZ
        Diyarbakır Bağlar'de önceki gün öğlen saatlerinde 112'ye bir ihbarda bulunuldu. Koyun ailesi, 25 yaşındaki kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri Koyun ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri olayın cinayet olduğunu gösterdi. Çocuklar babaları Kadri Koyun'un cinayeti işlediğini itiraf etti. İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.



            SEVGİLİNİN İHBARI
            İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pazar günü sabah karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla geldiği öne sürülen otomobilin çarpması ile yola savrulan Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden kaçtı. Oto yıkama işi yapan Yusuf Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yapanın A.E. olduğu, sevgilisi E.D.'nin ihbarı ile ortaya çıktı. E.D., "Kazanın ardından durmayıp kaçtı. Biz defalarca uyardık. Adli birimlere gidip teslim olması gerektiğin söyledik, kabul etmedi. Bizi de ihbar etmeyelim die tehdit etti" dedi.



            SELFIE İÇİN ÖLDÜ
            Manavgat'ın Beşkonak Milli Parkı'nda bulunan Köprülü Kanyon'a önceki gün giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları, bir süre gezinti yaparak fotoğraf çekti. İvanchenko selfie çekmek için kayalıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten yere düştü. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başını kayalıklara çarpan İvanchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan ÖZTÜRK



            KİRACI YAKTI YIKTI GİTTİ
            İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Patlama seslerinin de geldiği yangını, kiracının çıkardığı belirlendi. İtfaiyenin 1 saatte söndürdüğü yangın binada hasara neden oldu. Ev sahibi Mehmet Yılmaz, "Kiracı bana 'Senin evi yakarım' dedi. Karakola gittik, sonra saat 04.00'te eve benzini döktü. kaçtı, gitti" dedi.



                76.4 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 76 milyon 436 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 129 bin 940'ar, 4 bilenler bin 579'ar, 3 bilenler 130'ar, 2 bilenler 13'er lira alacak.



                2 TALİHLİYE 607'ŞER BİN
                10 bilen 2 kişi, 607'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 53'er, 8 bilenler 158'er, 7 bilenler 34'er, 6 bilenler 6'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.



                PARAG BU İŞLERİ!
                Twitter soruşturması ABD'yi salladı. +18 iddialar eski çalışanlara uzandı. Eski CEO Parag Agrawal'ın gözaltına alındığı açıklandı. Ancak doğrulanmadı!



                    NOB'EL VERDİ'
                    Prof. Aziz Sancar, Nobel Ödülü aldı. Ülkesini unutmadı. Dr. Yasemin Kübra Akyel'i ABD'ye çağırdı. Genç hekim, Aziz hocayla çalışmaya başladı.

                    OKUL A.Ş.
                    Bursa'daki Hamidiye Meslek Lisesi öğrencileri, 102 çeşit sebze yetiştirip satıyor. 1 milyon TL ciro elde ediyor.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Havuzlu Park
                    Haberler Yaşam SMA hastalığıyla dünyaya gelen Hafize Arya'dan sevindiren haber
                        SON DAKİKA