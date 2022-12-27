SMA hastalığıyla dünyaya gelen Hafize Arya'dan sevindiren haber

Devlet desteğiyle verilen ilacı kullanan SMA'lı bebekten güzel haber geldi. Isparta'da yaşayan Cennet-Emin Eryılmaz çifti, kısa süre önce evlatları olacağını öğrendi. 4 ay önce de kızları Hafize Arya dünyaya geldi. Ancak anne Eryılmaz, kızının hareketlerinde bir tuhaflık fark etti. Henüz 25 günlükken yapılan kontrollerde Hafize'nin SMA hastası olduğu belirlendi. Hemen tedaviye geçildi. Kas kaybına yol açan hastalık nedeniyle Hafize'ye önce devlet destekli ilaç verildi. Sonuç, herkesi şoke etti. Çünkü daha önce el ve ayaklarını kullanamayan küçük bebek, üçüncü dozdan sonra hızla iyileşti. Kollarını hareket ettirebildi hatta nefes alışı bile düzeldi. Baba Emin Eryılmaz, "Hastalığı durdurmaya imkanımız yoktu ama bu ilaç sayesinde yavaşlatabildik. Yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.
AMERİ'KAR'
Kutup soğukları, ABD'yi etkisi altına aldı. Daha çok Buffalo eyaletini vuran kar yağışı nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatı felç eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere gıda sevkıyatı yapılmadı. Yiyecek bulamayanlar marketleri yağmaladı! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye düşünce vatandaşlar kıyafetlerini yakarak ısınmaya çalıştı. New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, 1977'deki büyük fırtınadan sonra Buffalo'nun tarihindeki en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşanacağının duyurulması panik yarattı. Kanada'da da soğuktan ölenlerin sayısı 4'ü aştı!
AVRUPA'DA YILAN DELİKTEN ÇIKTI
Avrupa'nın beslediği yılan, şimdi kendilerini sokmaya başladı. Paris'te aşırı sağcı Fransız Williams M., Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne baskın yaptı. Emine Kara, Şirin Aydın ve Abdurrahman Kızıl'a kurşun yağdırdı. PKK'lı olduğu iddia edilen bu kişilerin ölmesi üzerine, PKK yandaşları sokaklara çıktı. Son 4 gündür Avrupa'nın göbeği Paris'i savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarının vandalizmini görmeyen Fransız basını, suçu Türkiye'ye yıkmaya çalıştı. Liberation gazetesi, "Fransa'nın Kürtleri: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" başlığını attı. Le Monde'daki haberde Türkiye karalanmaya çalışıldı. Ancak Fransız Savcı Laure Beccuau, saldırganın yabancılara karşı "patolojik" bir nefret duyduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Saldırgan Williams M'nin, olay günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris banliyösü Saint-Denis'ye gitti, burada az kişi olması nedeniyle saldırıdan vazgeçtiği ortaya çıktı.