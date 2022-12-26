Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza: 3 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.
MAKAS ATARAK İLERLİYORDU
Saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A kontrolündeki 34 CNY 005 plakalı Mercedes marka otomobilin köprü üzerinde makas atarak ilerlemesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, M.A., O.K., ve G.Ç. isimli sürücüler yaralandı.
KÖPRÜ BALKONUNA DÜŞTÜ
Makas atan 34 CNY 005 plakalı otomobil 3 araca vurduktan sonra kontrolden çıkarak köprü balkonuna düştü. Köprü balkonunda bulunan demir bariyerler bir faciayı önleyerek otomobilin aşağıya düşmesini engelledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.