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    • Yaşam
    • 27.12.2022 06:21
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    • 27.12.2022 06:25
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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza: 3 yaralı

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada takla atan bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan kazaya makas atarak ilerleyen iki otomobilin neden olduğu öne sürüldü.

    AJANSLAR
    Köprüde faciaya ramak kala

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    MAKAS ATARAK İLERLİYORDU
    Saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A kontrolündeki 34 CNY 005 plakalı Mercedes marka otomobilin köprü üzerinde makas atarak ilerlemesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, M.A., O.K., ve G.Ç. isimli sürücüler yaralandı.

    KÖPRÜ BALKONUNA DÜŞTÜ
    Makas atan 34 CNY 005 plakalı otomobil 3 araca vurduktan sonra kontrolden çıkarak köprü balkonuna düştü. Köprü balkonunda bulunan demir bariyerler bir faciayı önleyerek otomobilin aşağıya düşmesini engelledi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ
        Trafik kazasının ardından Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobiller kullanılmaz hale geldi.

        Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza: 3 yaralı
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