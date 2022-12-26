Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.12.2022 23:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2022 23:48
    ABONE OL

    Konya'da restoran karıştı! Silahla kavgada 2 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberleri... Konya'da bir restoran da kavga çıktı. Kavgada silhalar çekilirken iş yeri sahibi Selçuk Karcı ve arkadaşı Mustafa Tilkici öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Restoranda silahlar konuştu

    Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restoran da çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Selçuk Karcı ve arkadaşı Mustafa Tilkici öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Restoran sahibi Selçuk Karcı ile iş yerine gelen Ertan C. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancanın kullanıldığı çatışmada Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ertan C. de yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Arka planda bir ’Albayrak’ var!
    Haberler Yaşam Konya'da restoran karıştı! Silahla kavgada 2 ölü, 1 yaralı
        SON DAKİKA