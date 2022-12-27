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    • Yaşam
    • 27.12.2022 09:03
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    • 27.12.2022 09:03
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    Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Karak (36) hayatını kaybetti. Karak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kanaldan çıkarıldı.

    Antalya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Turizm beldesi Lara'dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki 33 DJA 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

    Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza bölgesinde emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi.

    Dalgıç ekibi Ahmet Karak'ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
        Havuzlu Park
        Haberler Yaşam Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü
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