Göğüs kabartan başarı! Diyarbakırlı gençler destan yazdı





ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM

Nehir Toklu, duygularını şöyle anlattı: Amerika'da farklı kültür ve deneyimlerden gelen insanların olduğu bir yerde olmak çok güzel. Türkiye'yi ve ailemi çok özlesem de burada olduğum için mutlu olduklarını bilmek beni de sevindiriyor.