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    Göğüs kabartan başarı! Diyarbakırlı gençler destan yazdı

    Diyarbakırlı gençler destan yazdı. Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi’nden, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi’nden kabul aldı. Üçü de tam burslu eğitime başladı. Başarılarıyla göğsümüzü kabarttı...

    Aferin çocuklar

    Türk gençleri, örnek bir başarıya imza attı. Dünyanın sayılı üniversitelerinden tam burs kazandı! Göğsümüzü kabarttı. Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut, Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. İlkokuldan itibaren tüm derslerini başarıyla tamamladı. Her yıl yüzbinlerce adayın başvurduğu ABD'deki Harvard ve Brown Üniversitesi'nden kabul aldı. Nehir Toklu Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. Akademisyen ve bilim insanı olmayı hedefleyen Dicle Ezgi Ekinci, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard'da laboratuvar deneyimine dayalı araştırma dersleri almaya çalışıyorum. Aynı zamanda farklı alanlardan da dersler alarak deneyimimi zenginleştirmeye çalışıyorum. İdeallerim doğrultusunda çalışmaktan mutluyum" ifadesini kullandı.



    ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM
    Nehir Toklu, duygularını şöyle anlattı: Amerika'da farklı kültür ve deneyimlerden gelen insanların olduğu bir yerde olmak çok güzel. Türkiye'yi ve ailemi çok özlesem de burada olduğum için mutlu olduklarını bilmek beni de sevindiriyor.



    HAYALİ BÜYÜK
    Brown Üniversitesi'nde eğitim gören Seyit Metin Barut, "Üniversitede araştırma asistanı olarak çalışıyorum. Bilgisayar ve makine üzerine yüksek eğitimimi tamamlamak istiyorum" dedi.



        ROL MODELİ CANAN DAĞDEVİREN
        Harvard'da Biyomedikal Mühendisliği okuyan Dicle Ezgi Ekinci, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'i ziyaret etti. "Yıllarca onu örnek alarak çalıştım. O, benim rol modelim'' dedi.



        ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM
        MİT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) eğitim gören Berkin Binbaş "Derslerden araştırmaya, asistanlıktan üyesi olduğum roket takımına kadar MIT hayatıma hükmediyor. Ailemi, arkadaşlarımı ve yemekleri özlüyorum. Ama burada mutlu ve gururluyum" dedi.

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        Haberler Yaşam Göğüs kabartan başarı! Diyarbakırlı gençler destan yazdı
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