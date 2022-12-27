Göğüs kabartan başarı! Diyarbakırlı gençler destan yazdı

Türk gençleri, örnek bir başarıya imza attı. Dünyanın sayılı üniversitelerinden tam burs kazandı! Göğsümüzü kabarttı. Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut, Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. İlkokuldan itibaren tüm derslerini başarıyla tamamladı. Her yıl yüzbinlerce adayın başvurduğu ABD'deki Harvard ve Brown Üniversitesi'nden kabul aldı. Nehir Toklu Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. Akademisyen ve bilim insanı olmayı hedefleyen Dicle Ezgi Ekinci, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard'da laboratuvar deneyimine dayalı araştırma dersleri almaya çalışıyorum. Aynı zamanda farklı alanlardan da dersler alarak deneyimimi zenginleştirmeye çalışıyorum. İdeallerim doğrultusunda çalışmaktan mutluyum" ifadesini kullandı.
ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM
Nehir Toklu, duygularını şöyle anlattı: Amerika'da farklı kültür ve deneyimlerden gelen insanların olduğu bir yerde olmak çok güzel. Türkiye'yi ve ailemi çok özlesem de burada olduğum için mutlu olduklarını bilmek beni de sevindiriyor.
HAYALİ BÜYÜK
Brown Üniversitesi'nde eğitim gören Seyit Metin Barut, "Üniversitede araştırma asistanı olarak çalışıyorum. Bilgisayar ve makine üzerine yüksek eğitimimi tamamlamak istiyorum" dedi.