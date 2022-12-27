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    Çiğdem SabancıDolce Vita” için evden kovduğu eşine boşanma davası açtı

    Sabancı Holding eski Mali İşler Başkanı Faruk Bilen, kendisini evden kovduğunu iddia ettiği eşi Çiğdem Sabancı’dan aylık 250 bin lira nafaka istedi...

    Yunus Emre Kavak
    Eşsiz hayat!

    Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, eşi Faruk Bilen'den boşanmak için dilekçe verdi. Evden kovulduğunu iddia eden damat Faruk Bilen de aylık 250 bin lira nafaka istedi. Faruk Bilen'in avukatı Handan Bakbak mahkemeye verdiği dilekçede, "Çiğdem hanım 'Ben artık Dolce Vita bir hayata geçiyorum. İstediğim gibi gezip eğleneceğim' diyerek müvekkilimi evden kovmuştur. 'Oturduğumuz ev, altındaki araba benim' diyerek sürekli müvekkili aşağılamıştır" iddialarını dile getirdi.



    BABA SABANCI KARIŞMADI
    Çiğdem Hanım'ın 27 Ekim'de ABD'deki evde taşkınlık çıkardığını belirten Bakbak, "Çiğdem Hanım müvekkili sürekli aşağılamıştır. Sosyal medyadaki 'Bilen' soy ismini silmiştir. Erol Bey, müvekkile 'Ben yaşlandım, beni bu işe karıştırmayın. Üzzgünüm' demiştir. Bunun üzerine müvekkil, Zürih'te fenalaşmıştır" diyerek nafaka verilmesini talep etti.

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    Haberler Yaşam Çiğdem Sabancı “Dolce Vita” için evden kovduğu eşine boşanma davası açtı
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