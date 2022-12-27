Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen, eşi Faruk Bilen'den boşanmak için dilekçe verdi. Evden kovulduğunu iddia eden damat Faruk Bilen de aylık 250 bin lira nafaka istedi. Faruk Bilen'in avukatı Handan Bakbak mahkemeye verdiği dilekçede, "Çiğdem hanım 'Ben artık Dolce Vita bir hayata geçiyorum. İstediğim gibi gezip eğleneceğim' diyerek müvekkilimi evden kovmuştur. 'Oturduğumuz ev, altındaki araba benim' diyerek sürekli müvekkili aşağılamıştır" iddialarını dile getirdi.