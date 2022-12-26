Denizli'de feci kaza! Tır ile servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsü kaza yaptı.

TIR ile servis minibüsü böyle çarpıştı! O anlar kamerada

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi.

1 ÖLÜ 11 YARALI

Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile tırın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.