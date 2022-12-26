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    • Yaşam
    • 26.12.2022 19:19
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    • 26.12.2022 19:37
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    Denizli'de feci kaza! Tır ile servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Tır ile servis minibüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

    Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tır ile servis minibüsü kaza yaptı.

    TIR ile servis minibüsü böyle çarpıştı! O anlar kamerada

    Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi.

    1 ÖLÜ 11 YARALI
    Edinilen bilgiye göre; iş çıkışı fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmekte olan servis minibüsü ile tırın karıştığını kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

    Kaza sonrası can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

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    Haberler Yaşam Denizli'de feci kaza! Tır ile servis minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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