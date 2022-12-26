'Uykusundan uyanamadı' denilen İclal’i, babası boğarak öldürmüş

Diyarbakır'da 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşek (19) için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti.

'UYKUSUNDA ÖLDÜ' İHBARI

Dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde; Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.