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    • Yaşam
    • 26.12.2022 13:45
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    • 26.12.2022 14:08
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    'Uykusundan uyanamadı' denilen İclal’i, babası boğarak öldürmüş

    Diyarbakır'da ailesinin 'uykusundan uyandıramıyoruz' çağrısı üzerine, olay yerine giden sağlık ekipleri 19 yaşındaki İclal Şimşek'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, genç kızın boynunda izler bulunması üzerine aile üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından İclal'in babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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    ’Uyanamadı’ dediler! Karakolda itiraf ettiler

    Diyarbakır'da 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşek (19) için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti.

    'UYKUSUNDA ÖLDÜ' İHBARI
    Dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde; Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ
    7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti.

    Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        BABASI ÖLDÜRMÜŞ
        Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.

        AİLESİYLE SORUN YAŞIYORDU
        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

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        Haberler Yaşam 'Uykusundan uyanamadı' denilen İclal’i, babası boğarak öldürmüş
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