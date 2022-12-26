Bağdat Caddesi'nde yayaya çarpıp kaçan sürücü avukat çıktı! Akılalmaz savunma: "Müvekkillerim mağdur olur"

"OLAY YERİNE GERİ DÖNME SENİ VE BENİ ÖLDÜRÜRLER"

Şüpheli avukat Alp Endersoy hakimlikteki ifadesinde, "Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. 'Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler' dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim. İkametime gittim. Ev ve ofis adresim bellidir. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.