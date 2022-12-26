Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.12.2022 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2022 16:07
    ABONE OL

    Bağdat Caddesi'nde yayaya çarpıp kaçan sürücü avukat çıktı! Akılalmaz savunma: "Müvekkillerim mağdur olur"

    Son dakika haberi! Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Yusuf Aktaş'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Alp Endersoy Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Endersoy'un avukat olduğu ortaya çıkarken savunması pes dedirtti. Çarptığı yayayı caddede bırakıp kaçan Endersoy, "Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yayaya çarpıp kaçan sürücü avukat çıktı!

    Bağdat Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu.

    Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Aktaş'a kaldırıma park ettiği aracının yanına gittiği sırada hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor.

    Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    EVİNDE YAKALANDI
    Polis olay yerinden sürücünün A.E. olduğunu tespit etti. A.E. aynı gün Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. A.E. "Taksirle Öldürme" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazada Yusuf Aktaş'ın ölümüne neden olan sürücü, avukat çıktı. Avukat Alp Endersoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde "Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. 'Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler' dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim" dedi.


        Bağdat Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti. Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu. Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Olay sonrasında kaçan şüphelinin avukat Alp Endersoy olduğu tespit edildi. Avukat Alp Endersoy polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Alp Endersoy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "OLAY YERİNE GERİ DÖNME SENİ VE BENİ ÖLDÜRÜRLER"
        Şüpheli avukat Alp Endersoy hakimlikteki ifadesinde, "Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. 'Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler' dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim. İkametime gittim. Ev ve ofis adresim bellidir. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

            "OLAY YERİNDE DURMA HUSUMETLİMİZ VAR"
            Hakimlikte söz verilen Alp Endersoy'un avukatı, "Müvekkil olay yerinden çok hızlı geçmemiştir. Hava durumu yağışlıdır. Müvekkil sol tarafa geçtiği esnada, yaya birden yola hızlı bir şekilde atlamıştır. Araç müvekkilin adına kayıtlı olmadığı için aracın sahibi müvekkile olay yerinde durma husumetlimiz var demiştir. Arabada bulunan Emine isimli kişi müvekkilime baskıda bulunmuştur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan Karadeniz’de yeni rezerv müjdesi mi verecek?
            Haberler Yaşam Bağdat Caddesi'nde yayaya çarpıp kaçan sürücü avukat çıktı! Akılalmaz savunma: "Müvekkillerim mağdur olur"
                SON DAKİKA