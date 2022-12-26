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    • Yaşam
    • 26.12.2022 12:29
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    • 26.12.2022 12:29
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    9 gündür kayıp kadın için 30 kişilik özel ekip kuruldu

    Tokat'ta yaşayan 64 yaşındaki Arife Gökçe, 17 Aralık'ta arkasında herhangi bir iz bırakmaksızın kayıplara karıştı. Günlerdir yürütülen çalışmalar netice vermeyince Gökçe'yi bulmak için 30 kişilik özel bir ekip kuruldu.

    AJANSLAR
    9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu

    Tokat'ta 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan Arife Gökçe'yi (64) bulmak için jandarma tarafından 30 kişilik özel ekip kuruldu.

    EŞİNİ BULAMADI
    Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

    İZ BULUNAMADI
    Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    ÖZEL EKİP KURULDU
    Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip Gökçe'nin bulunması için çalışmaları yürütecek.

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    Haberler Yaşam 9 gündür kayıp kadın için 30 kişilik özel ekip kuruldu
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