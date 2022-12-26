Resmen 'Facia'! Eşinden şikayetçi olunca ortalık karıştı

Aksaray'da Facia Avan'ın (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu kocası Hacı Mehmet Avan (39), oğluyla birlikte olayı haber alıp, polis merkezinin önüne gelen eşinin yakınlarını yaraladı.

FACİA AVAN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş'ı da arayarak yardım istedi.