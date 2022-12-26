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    • Yaşam
    • 26.12.2022 17:27
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    • 26.12.2022 17:29
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    Resmen 'Facia'! Eşinden şikayetçi olunca ortalık karıştı

    Aksaray’da ortalık karıştı! Facia Avan’ın şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu kocası Hacı Mehmet Avan, oğluyla birlikte olayı haber alıp, polis merkezinin önüne gelen eşinin yakınlarına saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan gözaltına alındı.

    Resmen Facia!

    Aksaray'da Facia Avan'ın (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu kocası Hacı Mehmet Avan (39), oğluyla birlikte olayı haber alıp, polis merkezinin önüne gelen eşinin yakınlarını yaraladı.

    FACİA AVAN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
    Olay, saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş'ı da arayarak yardım istedi.

    BIÇAKLA SALDIRDI
    Hicabi Karakaş yanına Serkan Darılmaz ve Ecevit Akbıyık'ı da alarak polis merkezinin önüne gitti. İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve oğlu Nutku Avan (19), polis merkezinin önünde eşinin yakınlarına bıçakla saldırdı. Kavgada Hicabi Karakaş sağ bacağından, Serkan Darılmaz (35) sol göğsü ile sırtından, Ecevit Akbıyık (47) ise sağ kulağından yaralandı.

    Polis kavgaya müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Darılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.


        Hacı Mehmet Avan ile oğlu Nutku Avan ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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