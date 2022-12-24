Yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan'ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.