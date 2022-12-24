Yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
KAMYONET TARLAYA UÇTU
Gece saat 01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AGE 860 plakalı çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A'nın kullandığı 06 ELT 82 plakalı Fiat Şahin marka otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan'ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.