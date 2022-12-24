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    • Yaşam
    • 25.12.2022 06:28
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    • 25.12.2022 06:28
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    Yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

    Karaman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda kamyonet otomobile arkadan çarptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü kayıplara karıştı.

    AJANSLAR
    Yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Karaman'da yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    KAMYONET TARLAYA UÇTU
    Gece saat 01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AGE 860 plakalı çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A'nın kullandığı 06 ELT 82 plakalı Fiat Şahin marka otomobile arkadan çarptı.

    Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan'ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.T., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        KAMYONETİN SÜRÜCÜ ARANIYOR
        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Doğan'ın cenazesi yaralıların götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazadan sonra olay yerinde ayrılan çekici kamyonetin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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