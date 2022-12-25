Cüzdanınızı hemen kontrol edin! Servet yatıyor olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…

23 yıldan beri midyecilik yaptığını anlatan Levent Dal, "Ben Burhaniye'nin Ören semtinde midye satmaktayım. Bundan 3 ay önce, yaz sezonunda 50 lira para verdiler. Ben de paralarımı sayarken, 50 liranın bir sıfırının eksik olduğunu gördüm. Ben bu parayı alıp bankaya gittim. Bankadaki memur arkadaş bana dedi ki, 'Bu paranın herhangi bir sıkıntısı yok.' Yani orijinal para diye teyit ettim.