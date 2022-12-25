Arnavutköy'deki denize sıfır restoranın iskelesi çöktü! İddialar ise şoke etti

Mega Kent'te, önceki gün yürekler ağıza geldi! İddiaya göre banka ve otomotiv sektöründen bir grup, akşam saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki Arnavutköy Caddesi'nde bulunan bir restorana gitti. Gruptakiler, yemeğin ardından denize sıfır restoranın sigara içilen alanına girdi! İşte tam da bu sırada iskelede çökme meydana geldi. Onlarca müşteri kendini denizde buluverdi! Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmına ise çevredekiler yardım etti. Sudan çıkartılan 25 kişiden 4'ünün çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ilginç iddialar gündeme geldi. Buna göre işletme tadilat çalışmalarındaki aykırılık nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez mühürlendi. Restoran, durumun giderileceğini söyledi. Mührü bozarak hizmet vermeye devam etti! İşletmeci Mesut Demirer ise iddiaları reddetti. "Çalışma ruhsatımız ve belgelerimiz eksiksiz. Mühürleme olayı söz konusu değil. Sadece düşük kapasiteli balkona müşteriler sigara içmek için çıkınca balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü. Allah'tan can kaybı olmadı" dedi.