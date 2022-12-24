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    • Yaşam
    • 24.12.2022 23:47
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    • 24.12.2022 23:47
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    Tuzla'daki geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

    İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tuzla’da korkutan yangın!

    İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçesme Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Pendik, Kurtköy, Tuzla, Kartal ve Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, tesisin dışından su sıkarak yangına müdahale ederken, bir yandan da iş makineleri yardımıyla geri dönüşüm tesisinin dış cephe kaplamaları söküldü.

        Ekipler, buradan da su sıkarak içeride yanan kısma müdahale etti. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde yoğun duman çıkışı olduğu gözlendi.

        Bu arada, geri dönüşüm tesisinin yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

        İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Tuzla'daki geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!
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