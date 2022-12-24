Tuzla'daki geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın!

Ekipler, buradan da su sıkarak içeride yanan kısma müdahale etti. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde yoğun duman çıkışı olduğu gözlendi.

Bu arada, geri dönüşüm tesisinin yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenildi.