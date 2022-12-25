24-25 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU || Bu hafta sonu yağmur var mı? 24-25 Aralık hava yağmurlu mu?

Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu planları için konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...

24-25 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.