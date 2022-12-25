Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.12.2022 08:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 08:00
    ABONE OL

    24-25 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU || Bu hafta sonu yağmur var mı? 24-25 Aralık hava yağmurlu mu?

    Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor.

    takvim.com.tr
    Bu hafta sonu yağmur var mı?

    Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu planları için konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...

    24-25 ARALIK HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.

    MARMARA

    Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE -1°C, 8°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

    İSTANBUL 6°C, 12°C

    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 0°C, 9°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

    KOCAELİ 5°C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

    Çok bulutlu, sisli ve puslu

    DENİZLİ 6°C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

    İZMİR 9°C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA 4°C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA 7°C, 19°C

        Az bulutlu

        ANTALYA 10°C, 18°C

        Az bulutlu

        ISPARTA 0°C, 10°C

        Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

        MERSİN 11°C, 18°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

        ANKARA 0°C, 6°C

        Çok bulutlu, sisli ve puslu

        ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

        KAYSERİ -3°C, 5°C

        Çok bulutlu, sisli ve puslu

        KONYA 0°C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BOLU -2°C, 9°C

        Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

        KASTAMONU -1°C, 5°C

        Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

        SİNOP 8°C, 14°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK 5°C, 12°C

        Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AMASYA 1°C, 9°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            SAMSUN 6°C, 14°C

            Az bulutlu

            TOKAT 1°C, 5°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            TRABZON 7°C, 12°C

            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            AĞRI -6°C, 5°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            ERZURUM -5°C, 4°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            MALATYA 3°C, 7°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            VAN -3°C, 5°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 2°C, 12°C

            Parçalı bulutlu, sisli ve puslu

            GAZİANTEP 4°C, 14°C

            Az bulutlu

            MARDİN 6°C, 12°C

            Az bulutlu

            ŞANLIURFA 6°C, 15°C

            Az bulutlu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları da o verdi
            Haberler Yaşam 24-25 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU || Bu hafta sonu yağmur var mı? 24-25 Aralık hava yağmurlu mu?
                SON DAKİKA